Delegado da Lava Jato diz que cela da PF está pronta para Lula

Coordenador dos delegados da Lava Jato em Curitiba, Igor Romário de Paula, disse nesta sexta-feira (06) que a sala em que o ex-presidente Lula deve ficar preso já está pronta. O delegado ressaltou que não é comum que detentos cumpram pena na carceragem da PF, como determinou o juiz Sergio Moro para o caso do petista.

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A sala fica no último andar do prédio da superintendência da Polícia Federal e tem 3 metros de largura por cinco de comprimento. O espaço conta com uma cama, mesa e cadeira, banheiro e uma janela com vista para o corredor interno do prédio.