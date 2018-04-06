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Infográfico mostra cela

Delegado da Lava Jato diz que cela da PF está pronta para Lula

Sala foi transformada em 'cela especial'; entenda

Publicado em 06 de Abril de 2018 às 16:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2018 às 16:26
Coordenador dos delegados da Lava Jato em Curitiba, Igor Romário de Paula, disse nesta sexta-feira (06) que a sala em que o ex-presidente Lula deve ficar preso já está pronta. O delegado ressaltou que não é comum que detentos cumpram pena na carceragem da PF, como determinou o juiz Sergio Moro para o caso do petista.
Crédito: Ilustração/AG
especial
A sala fica no último andar do prédio da superintendência da Polícia Federal e tem 3 metros de largura por cinco de comprimento. O espaço conta com uma cama, mesa e cadeira, banheiro e uma janela com vista para o corredor interno do prédio.
"O cumprimento da decisão do juiz é aqui. Mas não é uma praxe preso para cumprimento de pena permanecer aqui. A gente vai aguardar eventual transferência para o sistema penitenciário", disse Igor Romário.

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