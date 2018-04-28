Delator diz que Pezão tinha mesada de R$ 150 mil

Por meio da assessoria, o governador afirmou que "repudia com veemência essas mentiras" Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Em delação homologada pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), Carlos Miranda, operador do esquema de corrupção no Rio, declarou que o grupo pagava uma mesada de R$ 150 mil ao governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB). E diz ainda que, de 2007 a 2014, a propina ao peemedebista incluía décimo terceiro salário e dois bônus, cada qual no valor de R$ 1 milhão.

O depoimento, contido do anexo 21 da colaboração, já foi encaminhado pelo STF ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), corte competente para julgar com governador.

Por meio da assessoria, o governador afirmou que "repudia com veemência essas mentiras". "As afirmações são tão absurdas e sem propósito que sequer há placas solares instaladas em sua casa em Piraí. Ele reafirma que jamais recebeu recursos ilícitos e já teve sua vida amplamente investigada pela Polícia Federal". Procurada pela reportagem, a defesa do empresário Paulo Magalhães ainda não se manifestou.