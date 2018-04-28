Delação de Palocci reabre disputa entre MPF e Polícia Federal

Após a negativa do Ministério Público Federal (MPF), a defesa do ex-ministro Antônio Palocci conseguiu firmar um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. No entanto, o anúncio da nova colaboração reacendeu a discussão que coloca as duas instituições no centro da polêmica: afinal, qual delas deve receber as delações?
Desde dezembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou um julgamento para tratar do poder da polícia para firmar esse tipo de acordo. Mas, enquanto a votação final não ocorre, membros de ambas as instituições seguem sem chegar a um acordo.
De um lado, a PF afirma que, por ter a função de investigar os crimes, as delações devem ser acolhidas por ela. Já o MPF não discorda nesse ponto, mas também não abre mão de dar a palavra final na hora de decidir se as delações serão aceitas ou não. A seguir, confira o que representantes das entidades dizem sobre o assunto:
Edvandir Paiva, presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal
"A colaboração premiada é um meio de investigação, assim como a prisão temporária e a busca e apreensão, e é a PF que tem tem expertise técnica e é preparada para fazer a investigação criminal. Nesses casos, a gente sempre pede ao juiz e o MPF se manifesta. Esse é o caminho mais técnico e correto. A colaboração premiada não é um instrumento da ação penal e sim da investigação. O que a PF não faz é fixar pena quando fecha o acordo de colaboração premiada, ela não promete que vai, por exemplo, perdoar judicialmente. Ela promete que se as informações passadas forem verdadeiras e úteis, ele será beneficiado. Mas isso vai ser definido pelo juiz no processo penal. É assim que deve ser, pois fixar a pena é papel do Judiciário e não da polícia e do MPF. Se a delação funcionar dessa maneira, ela estará dentro do papel democrático que deve cumprir. Mas já que nós fazemos a investigação, não faz o menor sentido não podermos fazer o acordo de colaboração premiada. O MPF, na tentativa classista de nos afastar na delação, entra em contradição, pois ele mesmo diz que quanto mais órgãos investigarem, melhor. É apenas uma disputa classista, que não atende ao interesse público. Quando se quer afastar a polícia, gera-se um prejuízo imenso para o Estado. É fundamental que a colaboração resulte em investigação. É preciso verificar a veracidade e utilidade dos fatos contra a organização criminosa. Não se pode condenar pessoas com palavras apenas. O MPF já deixou de denunciar o Joesley Batista (empresário do do grupo J&F ) por conta de elementos que foram entregues por ele, sem nem avaliar se o que ele entregou foi útil".
José Robalinho Cavalcanti, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República
"Eu acho que em larga medida essa discussão saiu do esquadro, pois a PF preferiu usar isso como autoafirmação. Nós, do MPF, nunca dissemos que a PF não deve participar, nem receber delações. É normal, por exemplo, que em uma situação de flagrante, ela receba a delação premiada proposta pela defesa do criminoso. Não há nenhum problema de a PF iniciar. Com essa situação, fica parecendo que é comum haver divergências entre a PF e o MPF, mas não é. Como procurador criminal, posso dizer que na maioria das vezes há concordância. O que defendemos é que, se por um acaso a PF concorda em fazer determinada delação e o MPF não concorda, que prevaleça a opinião do MPF. Não porque somos melhores ou hierarquicamente superiores, mas é por causa apenas de nossas posições. É o MPF que vai cuidar do processo penal em nome do Estado e é nele que será determinado, inclusive, as vantagens que o delator terá. Não é nenhuma novidade, o ordenamento jurídico sempre foi assim. Não existe mal-estar nem briga. Há uma tentativa da PF de politizar uma discussão que é técnica. O MPF não quer afastar a polícia da investigação. Do ponto de vista operacional é ideal que os dois trabalhem juntos e a Operação Lava Jato é prova disso".