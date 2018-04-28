Delação de Palocci reabre disputa entre MPF e Polícia Federal

O ex-ministro Antonio Palocci, preso na Lava-Jato, foi condenado a 12 anos e dois meses de prisão Crédito: Reprodução/JFPR

Após a negativa do Ministério Público Federal (MPF), a defesa do ex-ministro Antônio Palocci conseguiu firmar um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. No entanto, o anúncio da nova colaboração reacendeu a discussão que coloca as duas instituições no centro da polêmica: afinal, qual delas deve receber as delações?

Desde dezembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou um julgamento para tratar do poder da polícia para firmar esse tipo de acordo. Mas, enquanto a votação final não ocorre, membros de ambas as instituições seguem sem chegar a um acordo.

De um lado, a PF afirma que, por ter a função de investigar os crimes, as delações devem ser acolhidas por ela. Já o MPF não discorda nesse ponto, mas também não abre mão de dar a palavra final na hora de decidir se as delações serão aceitas ou não. A seguir, confira o que representantes das entidades dizem sobre o assunto:

Edvandir Paiva , presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal

"A colaboração premiada é um meio de investigação, assim como a prisão temporária e a busca e apreensão, e é a PF que tem tem expertise técnica e é preparada para fazer a investigação criminal. Nesses casos, a gente sempre pede ao juiz e o MPF se manifesta. Esse é o caminho mais técnico e correto. A colaboração premiada não é um instrumento da ação penal e sim da investigação. O que a PF não faz é fixar pena quando fecha o acordo de colaboração premiada, ela não promete que vai, por exemplo, perdoar judicialmente. Ela promete que se as informações passadas forem verdadeiras e úteis, ele será beneficiado. Mas isso vai ser definido pelo juiz no processo penal. É assim que deve ser, pois fixar a pena é papel do Judiciário e não da polícia e do MPF. Se a delação funcionar dessa maneira, ela estará dentro do papel democrático que deve cumprir. Mas já que nós fazemos a investigação, não faz o menor sentido não podermos fazer o acordo de colaboração premiada. O MPF, na tentativa classista de nos afastar na delação, entra em contradição, pois ele mesmo diz que quanto mais órgãos investigarem, melhor. É apenas uma disputa classista, que não atende ao interesse público. Quando se quer afastar a polícia, gera-se um prejuízo imenso para o Estado. É fundamental que a colaboração resulte em investigação. É preciso verificar a veracidade e utilidade dos fatos contra a organização criminosa. Não se pode condenar pessoas com palavras apenas. O MPF já deixou de denunciar o Joesley Batista (empresário do do grupo J&F ) por conta de elementos que foram entregues por ele, sem nem avaliar se o que ele entregou foi útil".

José Robalinho Cavalcanti , presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República