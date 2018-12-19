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Condenados em 2º instância

Defesa de Vaccari também pedirá soltura após decisão de Marco Aurélio

Ex-tesoureiro do PT está preso em Curitiba desde 2015 por três condenações envolvendo casos de corrupção

Publicado em 19 de Dezembro de 2018 às 20:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2018 às 20:04
João Vaccari Neto, ex-tesoureiro do PT Crédito: Roosewelt Pinheiro/ABr
A decisão do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), de mandar soltar presos condenados em segunda instância, poderá beneficiar também o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto. O advogado Luiz Flávio DUrso disse que peticionará a soltura à Vara de Execuções Penais em Curitiba ainda hoje.
Essa decisão restabelece a ordem constitucional no país. Ela prestigia o que está previsto na Constituição e impacta em todos os casos, inclusive no caso do Vaccari, que não tem nenhuma decisão definitiva, razão pela qual nós vamos pedir que essa decisão seja estendida também para ele, disse.
Vaccari está preso em Curitiba desde 2015 por três condenações envolvendo casos de corrupção. Em outros dois processos ele foi absolvido. O total da pena a ser cumprida é de 35 anos. Ele está preso iniciando a execução provisória da sua pena que é não definitiva, disse o advogado, referindo-se ao fato de que ainda cabe recurso.
> Marco Aurélio dá liminar que deve levar à soltura de Lula

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