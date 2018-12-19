Defesa de Vaccari também pedirá soltura após decisão de Marco Aurélio

João Vaccari Neto, ex-tesoureiro do PT Crédito: Roosewelt Pinheiro/ABr

A decisão do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), de mandar soltar presos condenados em segunda instância, poderá beneficiar também o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto. O advogado Luiz Flávio DUrso disse que peticionará a soltura à Vara de Execuções Penais em Curitiba ainda hoje.

Essa decisão restabelece a ordem constitucional no país. Ela prestigia o que está previsto na Constituição e impacta em todos os casos, inclusive no caso do Vaccari, que não tem nenhuma decisão definitiva, razão pela qual nós vamos pedir que essa decisão seja estendida também para ele, disse.