Defesa de Moreira Franco diz que Dodge fez interpretação enviesada

O ministro chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco Crédito: Tânia Rêgo

Moreira Franco (MDB), apresentou petição ao ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, contra recurso movido pela Procuradoria-Geral da República (PGR) na ação que investiga suposto caixa dois da Odebrecht ao emedebista. Na peça, o criminalista Antônio Sérgio de Moraes Pitombo afirma que Raquel Dodge cometeu interpretação enviesada e descompromissada. A defesa do ministro de Minas e Energia,(MDB), apresentou petição ao ministro, do, contra recurso movido pela Procuradoria-Geral da República () na ação que investiga suposto caixa dois da Odebrecht ao emedebista. Na peça, o criminalista Antônio Sérgio de Moraes Pitombo afirma quecometeu interpretação enviesada e descompromissada.

Odebrecht a Moreira Franco nas eleições de 2014. Em contrapartida, o então ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil não faria modificações no edital de concessão aeroportuária do Aeroporto Internacional Tom Jobim (Rio/Galeão). O caso é referente ao inquérito policial instaurado para apurar suposto pagamento de doações eleitorais não contabilizadas por executivos daa Moreira Franco nas eleições de 2014. Em contrapartida, o então ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil não faria modificações no edital de concessão aeroportuária do Aeroporto Internacional Tom Jobim (Rio/Galeão).

Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. A procuradora recorreu, alegando que os fatos relativos ao suposto crime de corrupção passiva deveriam ser analisados pela Justiça Federal. Em setembro, Raquel Dodge pediu a Fachin que encaminhasse os inquéritos para a Seção Judiciária do Distrito Federal para apurar a prática de caixa dois e corrupção passiva. O ministro, no entanto, mandou os processos para ode São Paulo. A procuradora recorreu, alegando que os fatos relativos ao suposto crime de corrupção passiva deveriam ser analisados pela

Segundo o criminalista Antônio Sérgio de Moraes Pitombo, que representa Moreira Franco, a procuradoria não apresentou provas suficientes para o recurso ser aceito, visto que depoimentos de delatores não torna clara a suposta solicitação de caixa dois feita pelo ministro que configuraria o delito de corrupção passiva.

ANAC) e que Moreira Franco não era responsável pela definição dos termos dos editais relativos aos aeroportos. Além disso, a defesa alega que o processo de edital do Galeão foi conduzido pela Agência Nacional de Aviação Civil () e que Moreira Franco não era responsável pela definição dos termos dos editais relativos aos aeroportos.

Tem-se, portanto, que o edital do leilão da concessão do aeroporto do galeão não teve e nem poderia ter qualquer influência do peticionário em sua formação ou alteração, afirmou Pitombo. Tal ilação, para além de se mostrar incompatível com os acontecimentos, revela a interpretação enviesada e descompromissada por parte da D. Procuradoria-Geral da República

O advogado também alega estranhamento com o fato da PGR ter consignado nos autos não ter atribuição legal para neles oficiar ainda omitir opinião em manifestação de 60 páginas e ainda fazer declarações sobre o caso à imprensa.

Mais grave ainda se apresenta o fato de a D. Procuradoria-Geral da República  que já declinou de sua atribuição para atuar no procedimento sob exame  divulgar as preconcepções expostas no aludido agravo regimental também por meio de veículos de imprensa, colocando em xeque a reputação de pessoas públicas que, outrora, já foram alvo de denúncia leviana, ofertada pelo D. Procurador Geral antecessor, com fim manifestamente político.

Pitombo afirma que a acusação contra Moreira Franco não tem encontra nenhum respaldo factual e que resta claro que Raquel Dodge não se debruçou sobre as provas produzidas no inquérito.