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Defesa de Lula tem até dia 20 para apresentar recurso ao TRF4

Acordão da decisão que aumentou pena para 12 anos e um mês foi publicado nesta terça-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2018 às 21:36

Publicado em 06 de Fevereiro de 2018 às 21:36

O ex-presidente Lula Crédito: Instituto Lula | Divulgação
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) publicou na tarde desta terça-feira o acórdão da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A partir de hoje (6), a defesa do ex-presidente tem até 10 dias para receber a intimação de forma eletrônica, consultando o sistema do TRF4.
Segundo o TRF4, caso os advogados não façam a consulta em prazo inferior a 10 dias, a intimação passa a ser automática. Neste caso, o embargo de declaração deverá ser apresentado até o dia 20 de fevereiro, à meia-noite, já que o prazo tem de começar e terminar em dia útil.
O embargo de declaração é o único recurso que a defesa de Lula pode apresentar ao TRF4. Ao julgar a apelação à sentença do juiz Sergio Moro, os desembargadores da 8ª Turma do TRF4 aumentaram a pena de nove anos e meio para 12 anos e um mês de reclusão e determinaram que a pena seja executada tão logo seja apreciado o recurso.

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