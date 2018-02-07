Defesa de Lula tem até dia 20 para apresentar recurso ao TRF4

O ex-presidente Lula Crédito: Instituto Lula | Divulgação

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) publicou na tarde desta terça-feira o acórdão da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A partir de hoje (6), a defesa do ex-presidente tem até 10 dias para receber a intimação de forma eletrônica, consultando o sistema do TRF4.

Segundo o TRF4, caso os advogados não façam a consulta em prazo inferior a 10 dias, a intimação passa a ser automática. Neste caso, o embargo de declaração deverá ser apresentado até o dia 20 de fevereiro, à meia-noite, já que o prazo tem de começar e terminar em dia útil.