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Prazo

Defesa de Lula tem 12 dias para entrar com embargo contra sentença

TRF 4 publicou acórdão do julgamento de ex-presidente nesta quarta-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2018 às 20:28

Publicado em 30 de Janeiro de 2018 às 20:28

Advogado de Lula no julgamento que analisou recurso do ex-presidente no caso do tríplex no Guarujá Crédito: Divulgação/ TRF4
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) publicou o acórdão sobre a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na tarde desta quarta-feira (30). Com isso, a defesa do petista terá o prazo de até 12 dias para ingressar com embargos de declaração na segunda instância.
Segundo o TRF4, a defesa tem até 10 dias para receber a intimação a partir da publicação do acórdão. Depois disso, o prazo é de 48 horas para que os advogados possam ingressar com recurso contra a sentença.
Lula foi condenado por três votos a zero pelos desembargadores da segunda instância no último dia 24. A sentença pode enquadrar o ex-presidente na Lei da Ficha Limpa, o que o impediria de participar da disputa eleitoral deste ano. O petista lidera as pesquisas de intenção de voto.

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