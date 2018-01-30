Defesa de Lula tem 12 dias para entrar com embargo contra sentença

Advogado de Lula no julgamento que analisou recurso do ex-presidente no caso do tríplex no Guarujá Crédito: Divulgação/ TRF4

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) publicou o acórdão sobre a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na tarde desta quarta-feira (30). Com isso, a defesa do petista terá o prazo de até 12 dias para ingressar com embargos de declaração na segunda instância.

Segundo o TRF4, a defesa tem até 10 dias para receber a intimação a partir da publicação do acórdão. Depois disso, o prazo é de 48 horas para que os advogados possam ingressar com recurso contra a sentença.