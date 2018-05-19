Defesa de Lula recorre na Justiça de decisão que retirou benefícios

Crédito: Ricardo Stuckert

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva entrou, nesta sexta-feira, com um recurso contra a decisão que suspendeu uma série de benefícios a que Lula tem direito como ex-presidente da República. Na quarta-feira, o juiz federal Haroldo Nader, da 6ª Vara Federal de Campinas, concedeu liminar para que a União suspenda imediatamente direitos como segurança, transporte e assessoria para o petista, dada a sua reclusão, sob o argumento de que lesam o erário sem ter finalidade.

No recurso, a defesa de Lula diz que os benefícios são "prerrogativas e direitos assegurados em lei para todos os ex-presidentes da República" e que esses benefícios "não são privilégios, favores ou benesses, mas sim direitos que determinam um tratamento legal diferenciado em razão de uma situação jurídica também diferenciada".

O documento diz ainda que a lei que prevê os direitos e o decreto que a regulamentou não fala sobre qualquer limitação para a concessão dos benefícios, impedindo a criação de obstáculos para o seu cumprimento. Os advogados também alegam que é "impossível" cogitar que Lula está sob a "custódia permanente do Estado", como foi citado na decisão do juiz federal Haroldo Nader.