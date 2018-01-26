Defesa de Lula promete entregar passaporte de petista hoje em SP

Lula foi condenado por unanimidade no TRF4 Crédito: Reprodução | Twitter

A defesa do ex-presidente Lula entregará o passaporte do petista na manhã desta sexta-feira à Polícia Federal em São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa dos advogados do ex-presidente.

Ontem, o juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, proibiu Lula de deixar o país e ordenou que ele entregue o documento à Polícia Federal. O ex-presidente tinha uma viagem programada para esta sexta-feira à Etiópia, para onde foi convidado a participar de um evento da União Africana. Já ontem, a defesa do ex-presidente avisou que iria cumprir a ordem.

A decisão foi tomada em outro processo contra o ex-presidente, distinto do caso do tríplex, em que foi condenado na última quarta-feira. Nesta ação, derivada da Operação Zelotes, Lula é investigado por um suposto tráfico de influência na compra de 36 caças da empresa sueca Saab para a Força Aérea Brasileira. Lula e o filho Luiz Cláudio teriam recebido mais de R$ 2,5 milhões para beneficiar a empresa.

Em comunicado divulgado à imprensa, a defesa de Lula diz que recebeu com grande estarrecimento a notícia da decisão, uma vez que o próprio Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) não havia colocado nenhum obstáculo à viagem.

"O juiz fundamentou a decisão em processo que não está sob sua jurisdição  a apelação relativa ao chamado caso do tríplex, que foi julgado ontem pelo Tribunal Regional Federal da 4ª. Região (TRF4). O TRF4 havia sido informado sobre a viagem e não opôs qualquer restrição", diz a defesa.

Segundo os advogados de Lula, o petista tem o direito de ir e vir assegurado até que a condenação transite em julgado, ou seja, seja julgada em todas as instâncias e mais nenhum recurso seja possível.

"O passaporte do ex-Presidente Lula será entregue à Polícia Federal amanhã, sem prejuízo das medidas cabíveis para reparar essa indevida restrição ao seu direito de ir e vir", afirma o comunicado.