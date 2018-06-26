Defesa de Lula insiste para Segunda Turma julgar pedido de liberdade Crédito: Reprodução

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recorreu nesta segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a decisão do ministro Edson Fachin que negou por motivos processuais o pedido de liberdade do petista, que seria julgado pela Segunda Turma na terça-feira. Os advogados insistem para que o caso seja julgado na terça-feira (26) , último dia de sessão do colegiado neste semestre. Se o pedido não for atendido, Lula só terá outra chance de ver um recurso apreciado pelo STF a partir de agosto, quando terminar o recesso do Judiciário. Para a defesa, o ex-presidente está preso há cerca de 80 dias com base em uma condenação inconstitucional.

Diante da relevância e urgência do assunto  o agravante está privado da sua liberdade há cerca de 80 dias com base em decisão condenatória que afronta a Constituição Federal , caso Vossa Excelência não reconsidere a decisão agravada, pede-se que sejam levados em mesa este agravo, bem como o pedido liminar de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, para apreciação da colenda 2ª. Turma na sessão que realizar-se-á amanhã, 26.06.2018, última antes do recesso da Corte; impedindo que a perpetuação do constrangimento ilegal do Agravante, por mais um mês, em razão do recesso forense, escreveram os advogados.

Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). A defesa contestou essa condenação no próprio TRF e pediu para o recurso ser julgado pelo STF, porque o caso conteria fatos constitucionais a serem considerados.

Como o TRF estava demorando para analisar se mandaria ou não o recurso para o STF, a defesa pediu ao próprio STF conceder efeito suspensivo da condenação até o julgamento do recurso. Nesse recurso, os advogados pediam para Lula ser libertado e também para poder se candidatar.

Na última sexta-feira, o TRF-4 negou o pedido de Lula para ter o recurso enviado para o STF. Como o recurso não chegaria mais à Corte, Fachin anulou o julgamento marcado para terça-feira por perda do objeto  o que, em termos jurídicos, significa que o pedido não teria mais como ser julgado. Ao apresentar nesta segunda o recurso contra a decisão de Fachin, a defesa argumentou que também recorreu da decisão do TRF. Por isso, ainda haveria esperança de o recurso chegar ao STF, se o TRF aceitasse novos argumentos dos advogados.

Lula foi condenado em janeiro pelo TRF-4 a 12 anos e um mês de prisão no processo sobre o tríplex do Guarujá. O petista cumpre pena desde abril na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Ao STF, a defesa também tinha feito um pedido alternativo de prisão domiciliar, que seria analisado amanhã. No recurso em que os advogados insistem no julgamento de amanhã não há nova menção ao pedido de prisão domiciliar.

A defesa quer que Fachin apresente em mesa o recurso na sessão de amanhã. Isso significa que o ministro poderia levar o caso para julgamento, mesmo sem que o processo esteja incluído na pauta. Esse tipo de procedimento pode ocorrer quando existe algum tipo de urgência. É o caso de processo com réu preso.