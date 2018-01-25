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Defesa de Lula diz ser absurdo pedido para entrega de passaporte

Ex-presidente foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2018 às 20:10

Publicado em 25 de Janeiro de 2018 às 20:10

Cristiano Zanin Martins, advogado de defesa do ex-presidente Lula Crédito: Sylvio Sirangelo/TRF4
O advogado Cristiano Zanin Martins, que defende o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta quinta-feira (25) que "é lamentável que advogados se prestem a uma iniciativa absurda e despropositada como essa". Martins comentou o pedido do advogado Carlos Alexandre Klomfahs ao Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4), nesta quinta-feira, para que intime Lula a entregar o passaporte em 24 horas.
Ele foi condenado no processo do triplex do Guarujá, na Baixada Santista (SP), pelos desembargadores da 8.ª Turma do TRF-4, na quarta-feira, 24, e teve a pena aumentada para 12 anos e 1 mês de prisão em regime fechado - o ex-presidente ainda pode recorrer em liberdade.

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