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Julgamento de Lula

Defesa de Lula diz que não há provas sobre 'caminho do dinheiro'

Cristiano Zanin afirma que o juiz Sérgio Moro fez uma 'acusação própria' com 'completa distorção quanto à vantagem indevida'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2018 às 14:29

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 14:29

Cristiano Zanin Martins Crédito: Reprodução/TV Globo
O advogado Cristiano Zanin Martins, responsável pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que não há nenhuma prova no processo que apresenta o "caminho do dinheiro" supostamente recebido pelo petista. "O que se vê na sentença é completa distorção quanto à vantagem indevida. Estamos tratando de delitos financeiros, não há prova do caminho do dinheiro. O juiz Sergio Moro fez uma acusação própria", dsse o advogado durante sua sustentação oral no julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo Tribunal Regional Federal da 4.ª Região, em Porto Alegre, nesta quarta-feira, 24.
A força-tarefa da Operação Lava Jato sustenta que a empreiteira OAS pagou propina de R$ 3,7 milhões ao PT e ao ex-presidente, por meio do apartamento triplex do Guarujá e do depósito do acervo presidencial.
Zanin disse ainda que "ficou claro" no processo que Lula "jamais recebeu as chaves do apartamento" e que o triplex "sempre pertenceu à OAS. "Não houve recebimento de vantagens indevidas, o triplex não é de Lula. Não há nada que possa demonstrar que ele recebeu o triplex", reforçou a defesa.
Ele questionou ainda trecho da denúncia que dizia que o apartamento teria sido atribuído ao ex-presidente Lula durante a investigação. "O que significa atribuir?", questionou, dizendo que o termo não está especificado na legislação.
Cristiano afirmou que o juiz Sérgio Moro disse que houve "atos de ofício indeterminados" e que não há atos de ofício nos autos e que "o crime não pode ser fluído".

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