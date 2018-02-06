Defesa de Lula cita caso de Gratz para pedir habeas corpus

O número do processo que concedeu o habeas corpus ao ex-deputado estadual Gratz (foto) foi citado quatro vezes no pedido produzido pelos advogados de Lula Crédito: Guilherme Ferrari | Arquivo | GZ

Na tentativa de se antecipar a uma possível prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a defesa do petista impetrou pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF), na última sexta-feira (2), após ter o mesmo pedido negado no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O mais inusitado, porém, é que os advogados do ex-presidente utilizaram como referência um caso do Espírito Santo julgado pelo próprio Supremo para embasar a sua peça jurídica. Trata-se de um habeas corpus concedido ao ex-deputado estadual José Carlos Gratz, em setembro de 2017.

"Nesse caso também foi autorizada a execução provisória das penas após o julgamento em segunda instância, onde o juiz do primeiro grau federal autorizou a prisão e imediata execução da pena de José Carlos Gratz. No Supremo a Segunda Turma, porém, concedeu uma liminar e deferiu a liberdade dele. A defesa do ex-presidente tentou abordar esse precedente concedido pelo ministro Gilmar Mendes, no sentido que se deva esperar o julgamento ao menos do STJ, uma das fórmulas de tentar evitar sua iminente prisão", explica o advogado de Gratz, Carlos Guilherme Pagiola.

O número do processo que concedeu o habeas corpus ao ex-deputado estadual foi citado quatro vezes no pedido produzido pelos advogados de Lula.

VEJA TRECHOS

A defesa do ex-presidente, assim como fez no STJ, sustenta que o STF pode mudar o entendimento sobre a execução provisória da pena e lembra que o ministro Gilmar Mendes já "adiantou possível mudança de posicionamento". É nesse contexto que a defesa cita o HC 146818, que foi considerado pelo ministro em favor do capixaba.

Neste caso, Gratz havia sido preso em abril de 2017, após ser condenado em segunda instância a sete anos de prisão em regime semiaberto pelo crime de peculato  quando um funcionário público desvia dinheiro.

Gratz hoje está preso na Penitenciária de Segurança Média I, em Viana, em outro processo em que também foi condenado por peculato. Ele se entregou em novembro, após ficar 28 dias foragido.

FORA DE PAUTA

No último dia 30, a presidente do Supremo, ministra Cármen Lúcia, disse que não vai colocar em pauta a rediscussão da prisão de condenado após julgamento em segunda instância.

A ministra afirmou que a questão foi decidida em 2016, quando o STF autorizou prisões a partir da segunda instância e que não há por que voltar ao assunto agora.

Ela disse que pautar o tema em função de um caso específico seria apequenar a Corte.

Quem também foi beneficiado pelo habeas corpus na época foi o ex-chefe de gabinete do ex-governador José Ignácio Ferreira, Rodrigo Stefenoni.