Defesa de Dirceu apresenta último recurso na segunda instância

Na Lava-Jato, Dirceu ficou preso entre agosto de 2015 e maio do ano passado Crédito: Marcos Fernandez/Arquivo

Os advogados do ex-ministro José Dirceu entraram nesta quinta-feira (3) com o último recurso na segunda instância contra condenação por irregularidades na Petrobras. O petista responde ao processo em liberdade, mas deve voltar à prisão após o julgamento desse recurso. A defesa de Dirceu apresentou embargos de declaração contra os embargos infringentes, que foram negados pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) no dia 19.

Na ocasião, foi mantida a condenação e determinada a execução da pena de 30 anos e nove meses de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa após o fim do andamento do processo na segunda instância. Os embargos apresentados agora não podem alterar a sentença e servem apenas para esclarecer pontos do acórdão.

Na Lava-Jato, Dirceu ficou preso entre agosto de 2015 e maio do ano passado, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) lhe concedeu liberdade e decidiu substituir a prisão preventiva por tornozeleira eletrônica. Atualmente, ele vive em Brasília.

No processo julgado pelo TRF-4, o ex-ministro é acusado de receber uma mesada por meio do lobista Milton Pascowitch. Segundo a acusação, a empreiteira Engevix pagava propina por meio de contratos fictícios feitos com a JD Consultoria, empresa do ex-ministro, em troca de acordos com a diretoria de Serviços da Petrobras.