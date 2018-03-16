Defesa: assessor exonerado por fake news colabora com investigações

Evandro Figueiredo era assessor especial em secretaria do governo do Estado Crédito: Carlos Alberto Silva

O advogado Ludgero Liberato assumiu a defesa do ex-servidor comissionado da Secretaria de Estado de Esportes (Sesport) Evandro Figueiredo, investigado por disseminar o que a Polícia Federal identificou como fake news (notícia falsa). Ludgero afirmou que o ex-assessor colabora com as investigações.

"Evandro colaborou com as investigações e continuará colaborando. A defesa se manifestará publicamente quando houver conclusão do inquérito", declarou.

O advogado afirmou que não comentaria detalhes de depoimentos ou de outros elementos do caso porque a investigação é sigilosa.

Evandro foi ouvido na Polícia Federal, após mandado de busca e apreensão ter sido cumprido na Sesport durante a Operação Voto Livre. A polícia confiscou um computador e dois celulares. Evandro estava no local de trabalho quando os policiais chegaram. Após ser ouvido, ele retornou à sede da PF e entregou documentos. Na quarta-feira (14),, após mandado de busca e apreensão ter sido cumprido na Sesport durante a Operação Voto Livre. A polícia confiscou um computador e dois celulares. Evandro estava no local de trabalho quando os policiais chegaram. Após ser ouvido, ele retornou à sede da PF e entregou documentos.

exonerado da secretaria um dia após a operação, foi apontado pela PF como o responsável pelo compartilhamento de números de uma suposta pesquisa eleitoral encomendada pelo PSD. Os dados foram repassados por WhatsApp e um texto foi publicado, segundo a polícia também por Evandro, no site "capixabao.com". O título era: "Paulo Hartung tem preferência do eleitor na Grande Vitória". Além de falar das intenções de voto do atual governador, o site também mencionava que o deputado estadual Amaro Neto (PRB) era favorito na corrida para o Senado. Evandro Figueiredo, que foi, foi apontado pela PF como o responsável pelo compartilhamento de números de uma suposta pesquisa eleitoral encomendada pelo PSD. Os dados foram repassados por WhatsApp e um texto foi publicado, segundo a polícia também por Evandro, no site "capixabao.com". O título era: "Paulo Hartung tem preferência do eleitor na Grande Vitória". Além de falar das intenções de voto do atual governador, o site também mencionava que o deputado estadual Amaro Neto (PRB) era favorito na corrida para o Senado.

QUEM É EVANDRO FIGUEIREDO

Embora nunca tenha ocupado cargo eletivo, Evandro Figueiredo é conhecido nos bastidores políticos da Grande Vitória e presença certa em eventos de natureza política, principalmente na Capital, onde faz sua militância atuando em agendas ligadas ao bairro Jardim Camburi.

A reportagem apurou que é ele o investigado pela Polícia Federal por publicar notícia falsa no site "capixabao.com". De 2011 para cá, Evandro teve cargos comissionados em gabinetes de três deputados estaduais. Na ordem, de José Esmeraldo (PMDB), de Janete de Sá (PMN) e de Amaro Neto (PRB), também apresentador de TV.

Foi a ligação com Amaro que fez Evandro ganhar cargo na Secretaria de Esportes (Sesport). Após Amaro perder as eleições de 2016, Paulo Hartung (PMDB) convidou o deputado para assumir a pasta.

Amaro passou a bola para um aliado. Primeiro, para o vereador Max da Mata (PDT), um dos principais apoiadores de Amaro na campanha a prefeito de Vitória. Depois, para Roberto Carneiro, que foi vice na chapa do apresentador na disputa de 2016.