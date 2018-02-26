Defensoria recomenda ao interventor preservar direitos da população

General Braga Netto Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Defensoria Pública da União (DPU) encaminhou, nesta segunda-feira, recomendação ao interventor federal da segurança pública do Rio de Janeiro, general Braga Netto, para preservar os direitos fundamentais da população civil e militar fluminense. A defensoria expressa preocupação com busca e apreensão domiciliares genéricas e com fichamento dos moradores.

O documento lista as seguintes recomendações:

"a) sejam garantidos os direitos básicos relativos à dignidade da pessoa humana, especialmente da população civil vulnerável, de militares e policiais participantes da intervenção federal;

b) não se execute busca e apreensão genérica e coletiva em desfavor de quaisquer comunidades ou áreas do Estado do Rio de Janeiro;

c) não se imponham barreiras à livre circulação dos moradores das comunidades carentes cariocas;

d) não se proceda ao registro fotográfico da imagem dos cidadãos ou de seus respectivos documentos de identificação;

e) garanta a liberdade de imprensa em toda sua plenitude para assegurar o direito constitucional à informação."

A recomendação é assinada pelo defensor nacional de Direitos Humanos, Anginaldo Oliveira Vieira. Na última sexta-feira, fuzileiros navais abordaram moradores de comunidades e fotografavam seus documentos de identificação. Ele cita a reportagem do GLOBO e justifica que a medida criou "embaraços ao direito de ir e vir" e sugiram relatos de moradores que perderam o dia de trabalho.

Além disso, o defensor justifica que "a busca e apreensão coletiva e genérica em áreas de comunidades pobres pode passar a ideia de associação da pobreza com a criminalidade, vulnerando ainda mais a cidadania e a dignidade dos brasileiros que já sofrem com estigma de favelados e com a marginalização social pelo fato de residirem em comunidades carentes da cidade do Rio de Janeiro".

Por meio de nota, a DPU diz que " está convicta de que a volta da sensação de segurança no Rio de Janeiro precisa vir acompanhada da preservação do estado democrático de direito, com acesso amplo e irrestrito da imprensa às áreas com operações e liberdade de ir e vir aos cidadãos.