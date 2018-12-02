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Decreto altera regras para extinção de estatais federais

De acordo com o texto, publicado na sexta-feira (30), compete à essa pasta, ao Ministério da Fazenda e ao ministério setorial ao qual a empresa for vinculada propor ao Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos

Publicado em 01 de Dezembro de 2018 às 21:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2018 às 21:53
Presidente Michel Temer Crédito: Cesar Itiberê/PR
Decreto assinado pelo presidente Michel Temer e publicado no Diário Oficial da União confere ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão o acompanhamento e a adoção de medidas necessárias para liquidar empresas estatais federais controladas diretamente pela União.
De acordo com o texto, publicado na sexta-feira (30), compete à essa pasta, ao Ministério da Fazenda e ao ministério setorial ao qual a empresa for vinculada propor ao Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI) a inclusão de empresas desse tipo no Programa Nacional de Desestatização (PND).
A proposição será acompanhada dos estudos que a embasaram, além da justificativa para a liquidação. Já a resolução do CPPI sobre a proposta precisará ser aprovada pelos ministros do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, da Fazenda e do ministério setorial.
> Temer deve deixar rombo menor para Bolsonaro
A inclusão da empresa no PND, por sua vez, será aprovada em ato do presidente da República.

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