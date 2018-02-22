Declarações de marqueteiro levam Temer a se explicar

O presidente Michel Temer mandou seu porta-voz, Alexandre Parola, esclarecer publicamente que o marqueteiro Elsinho Mouco não fala pelo Palácio do Planalto e que a intervenção na segurança pública do Rio não tem ligação com a agenda eleitoral Crédito: Marcos Corrêa | PR

O presidente Michel Temer mandou seu porta-voz, Alexandre Parola, esclarecer publicamente que o marqueteiro Elsinho Mouco não fala pelo Palácio do Planalto e que a intervenção na segurança pública do Rio não tem ligação com a agenda eleitoral. O pronunciamento foi realizado para tentar diminuir o mal-estar causado junto a Temer e aliados após o colunista do GLOBO Bernardo Mello Franco publicar na edição desta quarta-feira (21) uma entrevista com Mouco, na qual o marqueteiro diz que o presidente já é candidato à reeleição.

"Assessores ou colaboradores que expressem ideias ou avaliações sobre essa matéria não falam, nem têm autorização para falar, em nome do presidente", diz a nota lida pelo porta-voz.

No entanto, em momento algum a nota nega a possibilidade de Temer se candidatar à reeleição, apenas afirma que como presidente da República, ele não age movido por questões eleitoreiras.

"A agenda eleitoral não é, nem nunca será, causa das ações do presidente. Assim o comprovam as reformas propostas na Ponte para o Futuro (programa do PMDB para o governo) e que têm sido implementadas desde o primeiro dia da administração. O presidente da República não se influenciou por nenhum outro fator, a não ser atender a uma demanda da sociedade. É essa a única lógica que motivou a intervenção federal na área de segurança pública do estado do Rio de Janeiro", leu o porta-voz.

Por fim, a nota declara que o governo não se pautará pelo aplauso fácil:

"O governo seguirá sua trajetória sem pautar-se pela busca do aplauso fácil, mas na rota firme das decisões corajosas que buscam enfrentar e resolver os dramas verdadeiros de nossa nação, sem nenhuma significação eleitoral".

No começo da manhã, diante da repercussão da entrevista ao colunista do GLOBO, Elsinho Mouco distribuiu uma nota pública com conteúdo semelhante, dizendo que aquela era apenas sua opinião e que não falava em nome do presidente.

Nunca falei, não falo, nem tenho alçada para falar em nome do governo. E completou: O presidente Michel Temer nunca me autorizou a fazer qualquer movimento de natureza eleitoral. Mais do que isso, para minha frustração, já me proibiu de tocar nesse assunto com ele. Todos que me conhecem, no entanto, sabem que, mesmo nos momentos mais difíceis, sempre achei que o presidente entraria para a história do Brasil como um presidente reformador, transformador, alguém que é capaz de enfrentar os problemas reais do Brasil com coragem.