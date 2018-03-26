Decisão do TRF-4 de manter condenação torna Lula ficha-suja

A decisão dos desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) de negar, por unanimidade, o recurso conhecido como embargo de declaração à defesa do ex-presidente Lula (PT) e confirmar a condenação dele a 12 anos e um mês de prisão também coloca o petista na condição de inelegível pela Lei da Ficha Limpa.

O ex-presidente Lula Crédito: Reprodução | Twitter

Com um placar de 3 a 0, os desembargadores deram o veredicto na tarde desta segunda-feira (26) que já seria o suficiente para mandar Lula para a prisão. No entanto, o ex-presidente tem sua liberdade garantida pelo menos até 4 de abril quando o Supremo Tribunal Federal (STF) vai analisar um habeas corpus preventivo.

Na ata do julgamento desta segunda, vai constar que o TRF-4 deu "parcial provimento" aos embargos, mas apenas para correções de grafia - como o nome da empreiteira OAS, grafado erroneamente no acórdão condenatório. No mérito, o acórdão fica mantido na íntegra.

Na última quinta-feira (22) o Supremo concedeu um salvo-conduto a Lula, impedindo eventual ordem de prisão contra o ex-presidente no caso do triplex do Guarujá (SP), em que foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O documento do Supremo só tem validade para este processo.

INELEGÍVEL

Após o julgamento, o advogado Márlon Reis, ex-juiz eleitoral e mentor da Lei da Ficha Limpa, afirmou, na tarde desta segunda-feira (26), que o ex-presidente Lula "é inelegível".

Segundo ele, o petista já está inelegível desde a condenação em 24 de janeiro.

A inelegibilidade já havia acontecido quando houve a condenação, mesmo antes dos embargos de declaração. O que houve foi uma manutenção do estado de inelegibilidade do ex-presidente Lula. A Lei da Ficha Limpa estabelece que, após a condenação pelo órgão colegiado, ocorre inelegibilidade mesmo que ainda caibam recursos, ressaltou o advogado. Essa é a situação dele hoje, de inelegível.

Márlon Reis afirmou que Lula tem duas formas para tentar reverter a situação.

Obter em tempo hábil o provimento de um recurso para alcançar a absolvição em instância superior ou então obter uma liminar suspendendo os efeitos dessa condenação. Essa liminar, entretanto, poderá ser requerida junto à Justiça Criminal, apontou.

De acordo com o juiz da Ficha Limpa, não cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As medidas que podem ser buscadas contra a inelegibilidade são destinadas à Justiça Criminal. Se ele não obtiver nenhuma das duas medidas, ele terá o registro indeferido.

O magistrado afirmou ainda que Lula pode registrar sua candidatura. Todos têm o direito de tentar registrar e de participar da campanha enquanto se discute o registro.

JULGAMENTO

A sessão do TRF-4 foi aberta por volta das 13h30 desta segunda-feira (26) e não teve transmissão nem por vídeo e nem por áudio. Votaram os desembargadores João Pedro Gebran Neto, relator, Leandro Paulsen e Victor Laus. Os magistrados começaram a apreciar o recurso de Lula às 13h50.

O desembargador Gebran Neto, relatou da Lava Jato, leu todos os itens de omissões e obscuridades apontados pela defesa do ex-presidente.

A defesa de Lula apontou 38 omissões na decisão, 16 contradições e cinco obscuridades. Segundo o advogado do petista, Gebran Neto teria deixado de tratar de temas como a suspeição do juiz federal Sérgio Moro e dos procuradores da República que atuaram no processo, a concessão de prazo razoável para exame pela defesa de documentos fornecidos pela Petrobras, a ausência de atos concretos que teriam levado o Ministério Público Federal a concluir que o ex-presidente era comandante do esquema criminoso, entre outros.

Os advogados de Lula argumentaram ainda que, entre as contradições, teria havido diferença na valoração da prova dos interrogatórios de Léo Pinheiro e Agenor Franklin, e também na avaliação das provas fornecidas pelos funcionários da OAS. A defesa pediu que fossem atribuídos efeitos infringentes aos embargos de declaração, possibilitando que, reconhecidas as nulidades apontadas, seja absolvido o réu.

Também haviam entrado com embargos de declaração o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto, e o ex-presidente da OAS, José Adelmário Pinheiro, o Léo Pinheiro.

O magistrado conheceu em parte os embargos e deu parcial provimento sem conhecer qualquer alteração na sentença. Gebran Neto retificou pontos que tratam do nome da OAS.

Estou votando por conhecer em parte dos embargos opostos por Luiz Inácio Lula da Silva e José Adelmário Pinheiro e nessa extensão dar-lhes parcial provimento sem produzir todavia qualquer alteração no provimento do julgado, por força dos erros materiais. Não estou conhecendo as petições dos eventos 128 e 144 e não estou conhecendo os embargos de declaração de Paulo Okamotto, afirmou.

Victor Laus e Leandro Paulsen acompanharam na íntegra o voto de Gebran Neto.

Os advogados do petista entregaram o embargo de declaração no dia 20 de fevereiro. Por meio do recurso, sua defesa questionava "obscuridades e omissões" no acórdão do TRF-4 que impôs ao ex-presidente a pena de prisão em 24 de janeiro.

Na primeira instância, o ex-presidente havia sido condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e 6 meses de prisão.

RECURSOS E TRÂMITES

Após a publicação do acórdão do embargo de declaração, a defesa pode, em até 12 dias, entrar com outro embargo de declaração relativo ao recurso anterior. Este novo embargo também é analisado pelos desembargadores.

A defesa de Lula tem direito ainda a entrar com recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e com recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal. Os recursos aos tribunais superiores são interpostos no TRF-4.

A partir da publicação do acórdão dos embargos de declaração, a parte deve interpor o recurso dirigido à vice-presidência no prazo de 15 dias corridos. Depois desses 15 dias, a parte contrária pode apresentar contrarrazões em 15 dias. Concluídos os prazos, os autos são conclusos à vice-presidente do tribunal.

Os recursos são submetidos à vice-presidência, que faz um juízo de admissibilidade, verificando o preenchimento dos requisitos necessários ao recebimento e remessa aos tribunais superiores. Na prática, isso funciona como um filtro de acesso às instâncias superiores.