Decisão de ministros do Supremo abre brecha para defesa de Lula

A decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) de retirar da responsabilidade do juiz Sergio Moro alguns trechos da delação da Odebrecht, por entender que eles não têm relação com os crimes praticados contra a Petrobras, causou divergências entre juristas e especialistas quanto às consequências que podem ser geradas, principalmente para os processos envolvendo o ex-presidente Lula (PT).

O ex-presidente Lula Crédito: Ricardo Stuckert

Ficou decidido que os depoimentos de delatores que tratam do sítio de Atibaia e da compra do terreno da sede do Instituto Lula devem ser enviados para a Justiça Federal de São Paulo.

Além de já estar condenado pelo caso do triplex do Guarujá, Lula ainda responde a uma ação penal, conduzida por Moro, na qual é acusado de receber melhorias no sítio em troca de contratos com a Petrobras.

Por isso, esta decisão da Segunda Turma deve ser utilizada como argumento pelos advogados do petista, por meio de recurso, para afirmar que Moro não tem competência para julgar esses dois processos, já que eles não estariam diretamente relacionados ao esquema de corrupção da estatal.

No caso do triplex, no qual Lula já está preso, se a Justiça eventualmente acolher a tese de que a Vara do Paraná não deveria estar à frente do caso, isso poderia inclusive anular a condenação do petista, e fazer com que ele deixasse de ser inelegível, pois o processo voltaria à estaca zero.

Para o doutor em Direito Américo Bedê Júnior, a decisão da Segunda Turma não retira os processos de Lula da competência do juiz Sergio Moro.

A Segunda Turma não tirou o processo de Curitiba, e sim uma parte da delação. É uma restrição à prova, então não deve abranger nem o processo do triplex nem o do sítio de Atibaia, que também já está em fase avançada, avalia.

Professor de Direito Penal da Ufes e pós-doutor, Ricardo Gueiros acredita que, embora exista juridicamente a possibilidade de anular um processo quando o juiz é incompetente, no caso de Lula isso é muito improvável que aconteça.

Quando um juiz absolutamente incompetente profere uma decisão, tem que começar tudo de novo. Mas vai ser difícil isso ocorrer nesse caso. Estamos no meio de um afã, de uma comoção social, onde todas as estratégias jurídicas estão sendo tomadas para enfraquecer a prisão do Lula. No entanto, todos os procedimentos da Lava Jato sempre estiveram alinhados ao pensamento do Supremo, então dificilmente sofreriam uma consequência tão radical, disse.

Lula acena para militantes concentrados em frente ao prédio do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Crédito: Werther Santana/AE

Já o advogado especialista em Direito Criminal e Eleitoral Marcelo Aith, defende que pode sim haver impacto nas ações penais envolvendo o ex-presidente.

Quando se trata de competência, que é uma matéria de ordem pública, então pode ser revista a qualquer tempo. Se essa questão for levada pelos advogados e o STF, ao analisá-la, entender que houve esse erro, terá que colocar Lula em liberdade, pois ele não terá sido julgado pelo juiz natural da causa. E a regra geral é que a competência para julgamento seja estabelecida pelo local onde ocorreu o fato, afirma o especialista.

Envio

O envio dos depoimentos de delatores da Odebrecht para a Vara Federal de São Paulo não significa necessariamente um enfraquecimento da Lava Jato, para Bedê.

A Justiça tem que dar uma resposta não só pelas mãos do Moro. Mas o ideal seria que, para que se tenha a mesma eficiência, haja um juiz que possa cuidar exclusivamente desses processos, como há no Rio de Janeiro e no Paraná, comentou.

No entanto, ainda pode surgir algum tipo de conflito se duas jurisdições entenderem que têm competência para tocar as investigações, já que não podem haver investigações sobre os mesmos fatos tramitando na Justiça Federal de São Paulo e do Paraná.

PGR

A Procuradoria-Geral da República (PGR) avalia recorrer da decisão da Segunda Turma. Os procuradores que integram o grupo de trabalho da Lava Jato avaliam uma eventual apresentação de embargos de declaração à própria Segunda Turma para pedir esclarecimentos. O tema, no entanto, ainda está sendo estudado pela Procuradoria, que aguarda que a publicação da decisão pela Corte, sem data definida.

ANÁLISES

Improvável anular processos

A decisão do Supremo Tribunal Federal só tratou da questão específica do conteúdo das delações da Odebrecht, ou seja, os processos que envolvem o sítio de Atibaia e a sede do Instituto Lula devem continuar nas mãos do juiz Sérgio Moro. Retirar tudo de Curitiba a essa altura do campeonato protelaria muito as investigações. Está havendo uma comemoração precipitada da defesa do Lula. E mesmo nas investigações que vão para São Paulo, não significa que não serão trabalhadas de forma séria. Trocar a competência não significa enfraquecer a Lava Jato. Acredito que esta tenha sido uma decisão isolada deste caso concreto, sendo muito improvável ter reflexos para outros réus que queiram se aproveitar desses mesmos argumentos.

Ricardo Gueiros, pós-doutor em Direito e professor da Ufes

A competência é a do local do fato

A decisão foi correta. Se os casos não têm a ver com as acusações de corrupção na Petrobras, não há motivo para estarem em Curitiba. Na própria decisão do caso do triplex, na qual Lula foi condenado, o juiz Sérgio Moro afirmou que o apartamento do Guarujá não estava diretamente ligado ao esquema da Petrobras, pois não há como se afirmar que os valores recebidos pela OAS foram utilizados para pagamento de vantagem indevida. Essa decisão de declarar incompetência do juízo é técnica e não está levando à impunidade, nem dando um benefício a ninguém. A regra geral é que a competência se estabelece no local do fato, e os políticos têm que ser tratados como qualquer tipo de réu.