Debate sobre foro é 'falsa questão', diz Gilmar

Brasília - O presidente do TSE, Gilmar Mendes Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Um dia depois do julgamento que resultou na restrição do foro privilegiado a parlamentares, o ministro Gilmar Mendes afirmou que o debate sobre o tema é uma falsa questão. O ministro, que ontem discorreu em críticas ao Judiciário e argumentou que a restrição não dará celeridade à Justiça, defendeu a prerrogativa do Congresso de legislar sobre o tema.

Numa democracia, não se elimina o Legislativo, embora no Brasil muitas vezes queiramos fazê-lo, disse Gilmar, que participou de um encontro com correspondentes da imprensa estrangeira, no Rio de Janeiro.

Gilmar também desenhou cenários sobre a remissão de processos para a primeira instância. Pensem num político importante de um estado do Nordeste ou do norte, e sendo investigado por uma comarca local, disse. Comecem imaginar agora os processos que vão baixar de instância, e vejam como estará em seis ou oito meses. Ainda segundo o ministro, a Justiça Criminal brasileira não é a 13ª Vara Federal de Curitiba.

O ministro lembrou o voto proferido ontem em favor da restrição do foro também para outros cargos e aproveitou para mencionar o episódio do ex-procurador da República Marcello Miller. O caso que nos constrange a todos, o Miller, está sendo investigado pela procuradoria, engatou.

LULA E A FICHA LIMPA

Gilmar comentou ainda a possibilidade de o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixar a prisão antes da eleição. Tenho pra mim que hoje está definido que ele é inelegível, por força da Lei da Ficha Limpa, declarou. Ele lembrou que a regra, que prevê a inelegibilidade de políticos condenados em órgão colegiado, foi aprovada quase que por unanimidade e teve apoio de entidades ligadas ao PT.

Não vejo possibilidade (de Lula se tornar elegível). A hipótese seria a revogação da própria condenação, disse. E tenho a impressão que o próprio Lula sabe disso.