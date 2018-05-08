De olho no Nordeste, PSB já discute 'vice ideal' para Joaquim Barbosa

Joaquim Barbosa Crédito: José Cruz/Agência Brasill

Apesar de a candidatura do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa ser ainda uma incógnita na corrida eleitoral, a cúpula do PSB colocou em pauta nos últimos dias a discussão para definir o perfil do eventual candidato a vice na chapa de Barbosa. Uma ala do PSB defende que o ex-ministro tenha como vice um quadro orgânico do partido, de preferência alguém de Pernambuco, onde o partido é mais forte.

O nome da viúva de Eduardo Campos, Renata Campos, foi ventilado por quem defende essa tese. Outra ala do partido, no entanto, mais preocupada com questões práticas da campanha, como financiamento eleitoral, acredita que Barbosa deveria compor a chapa com um grande empresário do Nordeste. Enquanto discute possíveis vices para o ex-ministro, a cúpula do PSB também se preocupa com a negociação de alianças e o perfil imprevisível de Barbosa.

O partido trabalha com uma espécie de prazo limite para que o ex-magistrado defina se vai ou não concorrer à Presidência. Integrantes da cúpula do PSB seguem com o discurso otimista em relação à candidatura de Barbosa, afirmam que as conversas estão avançando, mas não escondem a preocupação com a indefinição de Barbosa. Tanto que já definiram uma data limite para o impasse.

Para os caciques do PSB, o ex-ministro terá de bater o martelo sobre a candidatura até a segunda semana de junho, dando tempo ao PSB para costurar alianças. Com o prazo das convenções partidárias iniciando em 20 de julho, o partido teria tempo suficiente para negociar palanques  com ou sem Barbosa.

- Ele está ciente de que não dá para esperar até as convenções. Uma definição deve acontecer até o fim da segunda semana de junho - diz um interlocutor do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF).

EQUIPE EM FORMAÇÃO

Enquanto o ministro aposentado não se decide, o PSB vem conversando com ele para definir uma estrutura básica de suporte nessas primeiras incursões políticas. Uma equipe de assessoria de imprensa e de marketing político, por exemplo, está em formação.

O partido também tem feito pesquisas semanais sobre a viabilidade eleitoral de Barbosa. Embora o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, tenha dado declarações pouco simpáticas à candidatura de Barbosa, as resistências têm diminuído. Aliado de Câmara em Pernambuco, o prefeito do Recife, Geraldo Júlio, já não se opõe ao projeto do ex-magistrado. Hoje, o menos convencido sobre a candidatura de Barbosa é o governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, cuja origem política é o PT.

O governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, por outro lado, já deixou claro que o ex-ministro é o seu nome preferido ao Planalto. Rollemberg está seguro de que o ex-relator do mensalão pode ser um forte cabo eleitoral para, inclusive, tentar viabilizar sua reeleição no DF.