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Réu em duas ações

De olho nas eleições, Bolsonaro tenta adiar julgamento no STF

Testemunhas de defesa do pré-candidato, aliados protelam depoimentos para atrasar decisão

Publicado em 06 de Junho de 2018 às 12:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2018 às 12:32
31/05/2018 - O deputado federal Jair Bolsonaro na Marcha para Jesus 2018, em São Paulo Crédito: GABRIELA BILO/ESTADÃO
O deputado federal Jair Bolsonaro (PSL-RJ), pré-candidato à Presidência, faz manobras de bastidores visando adiar, para depois das eleições, seu julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF). Réu em duas ações penais por ter dito, em 2014, para a deputada Maria do Rosário (PT-RS) que ela "não merecia ser estuprada por ser feia", ele tenta atrasar a decisão dos casos para depois de outubro.
Para isso, Bolsonaro indicou como testemunhas dois aliados que utilizaram suas prerrogativas parlamentares para informar que só podem depor nos processos, que já estão na fase final da instrução, em agosto. A tática, somada ao fato de que o interrogatório do pré-candidato ainda será marcado e que há o prazo para as alegações finais, deve dificultar que o caso chege à pauta da Corte antes do pleito.
Um recurso que está nas mãos do relator da ação, o ministro Luiz Fux, poderia acelerar o processo ao dispensar ambas as testemunhas. Cabe ao magistrado decidir sozinho sobre a questão ou a levar para a Primeira Turma da Corte.
 

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