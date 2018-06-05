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Depoimento

De Curitiba, Lula depõe hoje como testemunha de defesa de Cabral

Ex-presidente vai depor ao juiz Marcelo Bretas, responsável pela Operação Lava Jato no RJ, na Superintendência da Polícia Federal

Publicado em 05 de Junho de 2018 às 10:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2018 às 10:43
O ex-presidente Lula Crédito: Edilson Dantas/Agência O Globo
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso pela Operação Lava Jato, presta depoimento nesta terça-feira, 5, como testemunha de defesa do ex-governador fluminense Sérgio Cabral (MDB). Preso desde novembro de 2016, Cabral é acusado, entre outros crimes, de liderar organização criminosa que teria desviado até R$ 1 bilhão entre 2007 e 2014.
O depoimento, dado ao juiz Marcelo Bretas, responsável pela Lava Jato no Rio, será realizado às 10h, por videoconferência. É a primeira fala pública do ex-presidente, preso em Curitiba desde 7 de abril pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A pena é de 12 anos e um mês de prisão.
O ex-presidente vai ser testemunha em uma ação que investiga propinas para membros do Comitê Olímpico Internacional favorecerem a escolha do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas de 2016, em detrimento de cidades como Madri, Tóquio e Chicago.
Relembre
Preso desde novembro de 2016, o ex-governador do Rio Sérgio Cabral (MDB) é acusado de coordenar uma organização criminosa que atuou em setores como transportes, saúde e obras em seus dois mandatos como governador (2007-2014) e movimentou mais de R$ 1 bilhão em propinas, segundo a Procuradoria da República.
Em 30 de maio, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) confirmou a condenação do ex-governador e manteve a pena em 14 anos e 2 meses, sendo essa a primeira condenação em 2.ª instância do emedebista. A defesa de Cabral diz que vai recorrer nas Cortes de Brasília. 

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