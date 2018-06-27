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Datena confirma que vai se candidatar ao Senado

Apresentador filiado ao DEM disse que só dará mais detalhes após lançamento oficial da candidatura, marcado para quinta-feira

Publicado em 27 de Junho de 2018 às 11:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2018 às 11:54
Apresentador filiado ao DEM disse que só dará mais detalhes após lançamento oficial da candidatura, marcado para quinta-feira Crédito: Kelly Fuzaro/Band/Divulgação
O apresentador de TV José Luiz Datena confirmou que vai se candidatar ao Senado pelo DEM nas eleições 2018. O jornalista deve integrar a coligação do ex-prefeito da capital João Doria (PSDB). Datena confirmou ao Estado na manhã desta quarta-feira, 27, que vai tentar a candidatura, mas disse que não podia dar mais detalhes.
"Pode confirmar, mas não posso adiantar nada antes do lançamento oficial", disse. O partido reservou uma sala no Hotel Intercontinental, na região central de São Paulo, para o anúncio na quinta-feira, 28.
Em maio, uma pesquisa do Ibope/Band mostrou que o apresentador tinha 24% das intenções de voto, atrás do vereador Eduardo Suplicy (PT), com 30%. Neste ano, cada Estado elege dois senadores.
Em 2016, Datena cogitou entrar na disputa para a Prefeitura de São Paulo, mas desistiu.

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