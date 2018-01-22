Dada a largada para disputa pelo comando do Ministério Público do ES

Ministério Público Estadual Crédito: Vitor Jubini

Atualizada às 20h05

Foi dada a largada oficial da disputa para a formação da lista tríplice a partir da qual será definido o novo procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES). O edital que abre o período de inscrição para os promotores e procuradores interessados em concorrer foi publicado nesta segunda-feira (22). O prazo expira na próxima segunda (29).

Eder Pontes, é dado como certo entre os concorrentes, mas ele ainda não se afirmou candidato. O promotor Marcello Queiroz também já anunciou que vai entrar no páreo e representa a oposição à atual gestão. A eleição, que irá cravar os três mais votados, será realizada no dia 23 de março, das 9 às 17 horas. O nome do ex-procurador-geral e atual subprocurador de Justiça,, mas ele ainda não se afirmou candidato. O promotor Marcello Queiroz também já anunciou que vai entrar no páreo e representa a oposição à atual gestão.

Neste primeiro dia de inscrições, ninguém se apresentou, de acordo com a assessoria de imprensa do Ministério Público.

Eder comandou o MPES por dois mandatos, de 2012 a 2016. A atual procuradora-geral, Elda Spedo, era subprocuradora na gestão dele e deve abrir mão de tentar a reeleição.

Após a eleição, a lista tríplice seguirá para o governador Paulo Hartung (PMDB), a quem caberá a escolha do novo chefe do MPES. No mês passado, o presidente da Associação Espírito-Santense do Ministério Público, Adélcion Caliman, já havia ressaltado que a entidade pleiteia que o mais votado seja o apontado pelo peemedebista, "para respeitar o desejo da classe". Na mesma ocasião, questionado pela reportagem sobre essa possibilidade, Hartung disse que ainda estava "cedo".

A posse do novo procurador-geral será realizada no dia 2 de maio.

PORTARIA

Também no Diário Oficial desta segunda-feira foi publicada uma portaria que estabelece algumas vedações aos membros da administração superior (da qual Eder Pontes e Elda Spedo fazem parte) do Ministério Público durante o período eleitoral.