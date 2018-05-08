Cúpula do PSB é pega de surpresa com desistência de Barbosa

Joaquim Barbosa Crédito: José Cruz/Agência Brasill

A cúpula do PSB foi pega de surpresa com o anúncio na manhã desta terça-feira do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa de desistir de sua candidatura à Presidência da República. Na noite de segunda-feira, o presidente do partido, Carlos Siqueira, havia dito ao GLOBO que as negociações com Barbosa estavam "progredindo".

No domingo, Siqueira e outras lideranças do PSB se reuniram em São Paulo, a convite do governador Márcio França, e trataram da candidatura do ex-ministro do STF. Participaram do encontro o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, o governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, o ex-governador do Espírito Santo Renato Casagrande e o ex-deputado federal Beto Albuquerque.

O PSB estava negociando também a contratação de dois auxiliares para Barbosa na pré-campanha: uma assessor de imprensa e uma pessoa para organizar a sua agenda. Na semana passada, Siqueira esteve com o ex-ministro do STF no Rio.

- Está progredindo - disse Siqueira, às 18h30 de segunda-feira.

Barbosa enfrentava resistência do PSB em alguns estados. Em São Paulo, Márcio França, que disputará a reeleição, apoia o tucano Geraldo Alckmin, de quem era vice. Em Pernambuco, Câmara defende uma aliança local com o PT.