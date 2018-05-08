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Cúpula do PSB é pega de surpresa com desistência de Barbosa

Na véspera, presidente da legenda disse que negociação estava 'progredindo'

Publicado em 08 de Maio de 2018 às 13:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2018 às 13:59
Joaquim Barbosa Crédito: José Cruz/Agência Brasill
A cúpula do PSB foi pega de surpresa com o anúncio na manhã desta terça-feira do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa de desistir de sua candidatura à Presidência da República. Na noite de segunda-feira, o presidente do partido, Carlos Siqueira, havia dito ao GLOBO que as negociações com Barbosa estavam "progredindo".
No domingo, Siqueira e outras lideranças do PSB se reuniram em São Paulo, a convite do governador Márcio França, e trataram da candidatura do ex-ministro do STF. Participaram do encontro o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, o governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, o ex-governador do Espírito Santo Renato Casagrande e o ex-deputado federal Beto Albuquerque.
O PSB estava negociando também a contratação de dois auxiliares para Barbosa na pré-campanha: uma assessor de imprensa e uma pessoa para organizar a sua agenda. Na semana passada, Siqueira esteve com o ex-ministro do STF no Rio.
- Está progredindo - disse Siqueira, às 18h30 de segunda-feira.
Barbosa enfrentava resistência do PSB em alguns estados. Em São Paulo, Márcio França, que disputará a reeleição, apoia o tucano Geraldo Alckmin, de quem era vice. Em Pernambuco, Câmara defende uma aliança local com o PT.
- Não creio que haja dificuldade dentro do partido com a candidatura dele. Mas também tem a decisão se ele quer ou não ser candidato e eu acho que ele quer - havia afirmado Casagrande, que é secretário-geral do PSB, no começo da noite de segunda-feira.

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