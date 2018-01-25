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Cúpula da PF começa a preparar prisão de Lula

Na alta cúpula da PF há preocupação sobre como proceder
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2018 às 12:59

Publicado em 25 de Janeiro de 2018 às 12:59

Lula após ser conduzido coercitivamente pela Polícia Federal Crédito: Marcio Fernandes/Agência Estado
A Polícia Federal começa a se preparar para o momento em que terá que cumprir a ordem de prisão contra o ex-presidente Lula. Na alta cúpula da PF há preocupação sobre como proceder.
Segundo Andreza Matais, da Coluna do Estadão, buscá-lo em casa de camburão teria a mesma repercussão de quando foi conduzido coercitivamente. Uma ideia é combinar com os advogados para que ele se apresente no local onde irá cumprir a pena. Se não houver acordo com a defesa, como Lula não teria direito a prisão especial, regalia concedida a quem tem curso superior, a polícia pedirá ao juiz que especifique não só o local, mas para quem ela deve entregá-lo.
Bom pra todos. Delegados dizem que a prisão de Lula tem que ser bem articulada para garantir a segurança do petista e também dos policiais. A partir do momento em que o juiz determinar o cumprimento da pena, a PF já está autorizada a buscá-lo.

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