Cunhada de Vaccari diz que nada sabe sobre propinas para o PT

Operação Sem Fundos, 56.ª fase da Lava Jato, a administradora de empresas Marice Correa Lima, cunhada do ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto, prestou depoimento à Polícia Federal e declarou que nada sabe sobre supostas propinas ao PT. Os repasses são alvo da Sem Fundos, deflagrada na sexta-feira, 23, que investiga suposto esquema de corrupção ligado à construção da Torre Pituba, sede da Petrobras em Salvador. Os investigadores afirmam que as empreiteiras OAS e Odebrecht distribuíram propinas de R$ 68 milhões ao PT e a ex-dirigentes da Petrobras e do fundo de pensão Petros. Presa na, 56.ª fase da, a administradora de empresas Marice Correa Lima, cunhada do ex-tesoureiro doJoão Vaccari Neto, prestou depoimento àe declarou que nada sabe sobre supostas propinas ao PT. Os repasses são alvo da Sem Fundos, deflagrada na sexta-feira, 23, que investiga suposto esquema de corrupção ligado à construção da Torre Pituba, sede daem Salvador. Os investigadores afirmam que as empreiteirasdistribuíram propinas de R$ 68 milhões ao PT e a ex-dirigentes da Petrobras e do fundo de pensão Petros.

Vaccari declarou que trabalhou no PT entre 2002 e 2005, como administradora do partido. Marice disse que não intermediou pagamento de vantagens indevidas no âmbito das obras da Torre Pituba. À PF, a cunhada dedeclarou que trabalhou no PT entre 2002 e 2005, como administradora do partido. Marice disse que não intermediou pagamento de vantagens indevidas no âmbito das obras da Torre Pituba.

Nada sabe a respeito de pagamento de vantagens indevidas para o PT na construção da Torre Pituba em Salvador, afirmou Marice, que é defendida pelo criminalista Cláudio Pimentel.

Na decisão que mandou prender Marice, a juíza federal Gabriela Hardt afirma que ela atuou como operadora do Partido dos Trabalhadores, arrecadando significativas quantias de vantagens indevidas.

Segundo a magistrada, a cunhada de Vaccari foi responsável por receber pessoalmente em sua residência as vantagens indevidas pagas em espécie para o Partido dos Trabalhadores, parte delas entregues por Alberto Youssef (doleiro e delator da Lava Jato).

Foi identificado o repasse de vantagens ilícitas ao Partido dos Trabalhadores, sob coordenação da operadora Marice Correa, por meio de 5 doações partidárias, no total de R$ 1,72 milhão, mais outras 4 entregas em espécie para ela mesma, em sua residência, no total de R$ 1,1 milhão, apontou a juíza.

Durante o depoimento, a PF questionou Marice sobre o recebimento de valores em espécie em sua casa. A cunhada de Vaccari disse que não recebeu o dinheiro.

Esclarece a declarante que já foi ouvida a respeito desses fatos, inclusive participou de acareação com Alberto Youssef na Superintendência do Paraná no ano de 2015 acerca dos mesmos fatos que estão sendo questionados nesta ocasião, afirmou.

Inclusive naquela ocasião Alberto Youssef, mesmo como colaborador, negou ter feito entrega de valores na residência da declarante.