Cunha diz que MP dos Portos pretendia beneficiar Odebrecht

Eduardo Cunha Crédito: Dida Sampaio | Estadão Conteúdo

Mesmo preso no Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, o ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (PMDB-RJ) mantém a postura de atirador. Em nota escrita na cadeia nesta segunda-feira, Cunha nega ter atuado na aprovação da chamada MP dos Portos a pedido do presidente Michel Temer. O ex-deputado afirma que quem acabou por se beneficiar da medida foi o grupo Odebrecht. O deputado, no entanto, não detalhou de que maneira a empreiteira poderia tirar proveito da medida.

"Como já declarei em depoimento à 10ª Vara Federal de Brasília, sobre a delação de Funaro, a referida MP foi editada para beneficiar a Odebrecht", disse Cunha em um dos 11 itens da carta. "Jamais o então vice-presidente, Michel Temer, me solicitou qualquer assunto sobre essa MP", diz Cunha.

Investigação do Ministério Público Federal aponta que o Grupo Libra, um dos alvos da Operação Skala, que levou à prisão empresários e amigos do presidente Michel Temer, se beneficiou de mudança na MP.

Investigadores suspeitam que Cunha manobrou para incluir uma emenda na MP, aprovada no Congresso e sancionada pela então presidente Dilma Rousseff, e que o grupo Libra conseguiu renovar sua concessão no porto de Santos (SP) mesmo tendo uma dívida milionária com a União.

A emenda permitiu que a renovação de concessão proposta pela MP pudesse ser feita por empresas que tinham débito com a União desde que os grupos econômicos se submetessem a resolver a dívida em uma câmara de arbitragem. O texto original do governo vedava a renovação para os devedores.

A versão foi confirmada em delação premiada de Lúcio Funaro, apontado como operador de propinas do MDB. Funaro disse que a permissão da renovação via arbitragem foi feita com participação de Cunha e a pedido de Temer.

"Essa MP foi feita para reforma do setor portuário e ela ia trazer um grande prejuízo para o grupo Libra, que é um grupo aliado de Cunha e, por consequência, de Michel Temer, porque é um dos grandes doadores das campanhas de Michel Temer", disse Funaro, antes de acrescentar.

Na carta divulgada nesta terça-feira, Cunha diz que Funaro mente e que a emenda que permite arbitragem para empresas devedoras acabou beneficiando o governo, pois o poupou de "anos de discussão judicial".