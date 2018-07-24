Cristiane Brasil pede autorização para participar de convenção do PTB

Cristiane Brasil Crédito: Divulgação

A defesa da deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) autorização para participar da convenção nacional de seu partido, marcada para o próximo sábado. Por decisão do ministro Edson Fachin, também do STF, ela está proibida de entrar em contato com os demais investigados por irregularidades no Ministério do Trabalho, o que inclui outros integrantes do PTB. Assim, a defesa resolveu acionar a Corte. Na convenção, o partido deve oficializar seu apoio à candidatura do tucano Geraldo Alckmin à Presidência da República.

Fachin é o relator da Operação Registro Espúrio, que investiga fraude nas concessões de registros sindicais. Mas como o tribunal está de recesso no mês de julho, cabe à presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, tomar decisões consideradas urgentes. Como Cármen está interinamente na Presidência da República em razão de viagem do presidente Michel Temer, o caso poderá ser decidido pelo vice-presidente do STF, ministro Dias Toffoli.

"Nós solicitamos autorização para que Cristiane Brasil possa participar da convenção nacional do PTB que ocorrerá no dia 28, sábado", afirmou Luiz Gustavo Pereira da Cunha, advogado da deputada.

Em 13 de julho, Cristiane já tinha pedido autorização para participar de uma reunião da executiva de seu partido, na qual seria tratada a divisão do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). Na semana passada, no exercício da presidência do STF, o ministro Celso de Mello aceitou o pedido.

Ele também determinou que Cristiane apresentasse um relatório escrito concernente ao lapso temporal, às circunstâncias e à sua permanência no evento para demonstrar a precisa correlação entre a sua participação na reunião partidária e o desempenho das funções parlamentares e das atividades político-partidárias. Segundo Luiz Gustavo, esse relatório foi apresentado na última sexta-feira.