Cristiane Brasil foi mais votada em bairro dominado por traficantes

Crédito: Lúcio Bernardo Junior | Câmara dos Deputados

O mapa de votos da deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ) mostra que Cavalcanti, na Zona Norte do Rio, é a área onde tem melhor desempenho. Em 2014, foi a candidata à Câmara mais votada na zona eleitoral que abrange parte do bairro e vizinhança. A ligação com o local também aparece por um fato relacionado à campanha de 2010: um inquérito investiga se ela participou de um esquema de pagamento a traficantes de três comunidades para garantir apoio à candidatura de Marcus Vinícius (PTB), seu ex-cunhado, a deputado estadual no Rio.

Indicada pelo presidente Michel Temer para o Ministério do Trabalho, Cristiane teve a posse barrada por uma série de decisões judiciais, incluindo do Supremo Tribunal Federal (STF), por ter sido condenada em ações trabalhistas.

Cristiane conseguiu, em 2014, 11% dos votos válidos (2.899 votos) da 118ª Zona Eleitoral, formada por parte de Cavalcanti e cinco bairros vizinhos. Grande parcela dessa votação foi obtida justamente em seções localizadas em Cavalcanti, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ao longo da carreira política, foi lá que ela obteve os melhores resultados nas urnas. A investigação por associação ao tráfico, revelada pelo jornal O Estado de S. Paulo, foi enviada semana passada à Procuradoria-Geral da República. Segundo o inquérito, Cristiane e três assessores teriam pago para garantir que apenas Marcus Vinícius fizesse campanha nas comunidades Morro da Primavera, Parque Silva Vale e JJ Cowsert, todas em Cavalcanti.

MELHOR QUE BOLSONARO

Na eleição de 2014, Cristiane Brasil obteve na 118ª Zona Eleitoral quase o dobro da votação do segundo candidato a deputado federal mais lembrado, Jair Bolsonaro (PSC), campeão de votos no estado naquele ano. Nesse mesmo pleito, o mapa de votação da deputada mostra a importância da região para seu desempenho eleitoral: das 20 seções em que mais recebeu votos, 19 ficam em comunidades de Cavalcanti. O levantamento foi feito pelo GLOBO por meio do cruzamento dos dados de votação do TSE com informações sobre os locais de votação divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral.

Apenas 700 metros separam os três endereços onde as seções estão reunidas. As maiores votações de Cristiane ocorreram nas seções 408 e 403, localizadas na quadra da escola de samba Em Cima da Hora, que fica no bairro. No local, Cristiane levou 217 (ou 22%) dos 982 votos possíveis. As outras seções em que se destacou ficam na Escola Municipal Rosthan Pedro Farias, quase vizinha da agremiação, e na Paróquia Apóstolo São Pedro, também em Cavalcanti.

O resultado eleitoral em 2014 foi o ponto mais alto de uma longa relação com a região, iniciada em 2004, quando se elegeu vereadora. Naquela ocasião, os resultados de Cristiane Brasil na área da 118ª Zona Eleitoral foram mais modestos: ela acabou como a nona colocada na jurisdição, com 539 votos.

Quatro anos depois, teve desempenho melhor  foi lembrada por 1.554 eleitores, mais de 10% dos 14.583 votos que recebeu. Em 2012, novo crescimento, embora mais modesto: 1.609 votos, ficando em terceiro lugar na 118ª Zona Eleitoral.

O advogado André Miranda, que defende Cristiane Brasil, disse que a deputada só tomou conhecimento da investigação por associação ao tráfico pela imprensa.

 Foi um inquérito instaurado em 2010 e diz respeito a uma relação eleitoral. Cristiane nunca foi intimada. Soubemos por alto que ele foi originário de uma denúncia anônima, que, provavelmente, deve ter sido feita por um adversário político. (A investigação) não tem elementos mínimos de progresso. Nos causa estranheza essa apuração sobre a questão eleitoral, porque, em 2010, Cristiane sequer foi candidata  argumentou.