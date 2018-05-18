Criação de novas cidades ganha urgência na Câmara dos Deputados

Brasília - Plenário da Câmara dos Deputados discute Medida Provisória (MP) 795/17, de incentivo à indústria petrolífera (Wilson Dias/Agência Brasil) Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

Por 337 votos contra 36, a maioria dos deputados federais aprovou o regime de urgência para a votação do projeto de lei complementar 137/15, que regulamenta a criação de municípios no Brasil. A expectativa é que o projeto seja votado na terça-feira.

De autoria do senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA), a nova proposta diz respeito à criação, à incorporação, à fusão e ao desmembramento de municípios. Desde 2006, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que tais mudanças não podem ser feitas por falta da existência de uma norma complementar, que é exigida pela Constituição Federal.

Segundo o projeto, para que o desmembramento ou a emancipação sejam iniciados, é preciso que ao menos 20% dos eleitores residentes no município requeiram a proposta na Assembleia Legislativa do Estado. Já em relação à fusão ou à incorporação, a exigência é de apenas 3% dos eleitores.

Oito dos dez deputados federais que representam o Espírito Santo votaram a favor do regime de urgência. As únicas exceções foram o deputado Lelo Coimbra (MDB), que votou contra, e Paulo Foletto (PSB), que não votou.

No entanto, as discussões em torno do mérito da questão ainda são divergentes. Carlos Manato (PSL) e Norma Ayub (DEM), por exemplo, optaram pela urgência para que o assunto seja discutido de forma mais rápida, mas são contra a criação da lei. "Eu acho que não podemos criar mais despesas nesse momento. Criando-se mais municípios, são mais prefeitos, mais câmaras", argumenta Manato.

No mesmo sentido, Lelo Coimbra classifica a proposta como "absurda" e como uma "total falta de bom senso com o dinheiro público e a realidade financeira do nosso Brasil".

Já Sérgio Vidigal (PDT), que também é contra a possibilidade de criação de novas cidades para evitar a geração de mais despesas e a consequente redução da capacidade de investimentos, defende que fusões entre municípios sejam feitas, a fim de descentralizar as gestões.

Marcus Vicente (PP) e Evair Vieira de Melo (PP) são a favor da ideia. Para Evair, a discussão do tema é urgente. "Crise não pode ser desculpa para não tratar desse tema. Existem distorções que precisam ser corrigidas. Emancipar ou rever divisas significa estar perto do cidadão com serviços essenciais. Diminuir o tamanho da união e do estado é investir onde o cidadão mora, o município", justifica.

Jorge Silva (SDD) ainda irá avaliar sua posição, enquanto Helder Salomão (PT) preferiu não se manifestar.

OUTROS REQUISITOS

A criação de municípios por meio de lei estadual dependerá de algumas condições. A primeira é que após a mudança, tanto os novos municípios quanto os já existentes possuam população igual ou superior aos seguintes quantitativos: 6 mil habitantes no Norte e no Centro-Oeste; 12 mil no Nordeste e 20 mil no Sul e no Sudeste.

Além disso, a área urbana a ser modificada deve ter um número de imóveis maior do que a média encontrada nos outros municípios que constituam os 10% de menor população do Estado.

Outros pré-requisitos são a realização de estudos de viabilidade (que devem ser custeados pelo governo estadual), além da realização de plebicitos para que a população seja ouvida.

VETOS

Esta é a terceira vez que um projeto com esse teor é apresentado no Congresso Nacional. Nas duas tentativas anteriores, as propostas foram aprovadas pela Câmara e pelo Senado, mas foram vetadas pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

O primeiro foi o PLP 416/08, aprovado pela Câmara em junho de 2013 e vetado em novembro de 2013. O segundo foi o PLP 397/14, aprovado pela Câmara em junho de 2014 e vetado em agosto do mesmo ano.