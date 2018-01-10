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Cotado para o Planalto, Maia vem ao Estado pela 4ª vez em um ano

Presidente da Câmara desembarca em Vitória a convite de Hartung e de Mendonça Filho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2018 às 00:43

Publicado em 10 de Janeiro de 2018 às 00:43

Se estou sendo cogitado como uma alternativa, é porque há uma avenida aberta, Rodrigo Maia (DEM-RJ) presidente da Câmara, em entrevista ao jornal O Globo Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Em meio a especulações sobre a possível saída do governador Paulo Hartung do PMDB e da participação dele no debate nacional em pleno ano de eleições, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), desembarca no Estado nesta quarta-feira (10). É a quarta visita em um ano.
Em 2017 foram três as visitas do deputado, que também é alvo de outras especulações. O nome dele é cotado para disputar a Presidência da República. E há quem diga que o deputado atua nos bastidores para desidratar a pré-candidatura de outro governista, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles (PSD).
A agenda oficial, no entanto, passa longe de siglas e estratégias políticas. Trata-se da vinda do ministro da Educação, Mendonça Filho, também do DEM, para assinatura de liberação de recursos para o Estado e municípios capixabas no Pacto pela Aprendizagem.
A solenidade será realizada no Palácio Anchieta, às 10h. O ministro da Educação, ok. Mas por que Rodrigo Maia, apesar de correligionário, o acompanharia? De acordo com a assessoria do presidente da Câmara, o convite partiu de Mendonça Filho e do próprio Hartung.
A assessoria do governador confirmou o convite e informou que, além da pauta sobre Educação, está previsto tratarem sobre articulação nacional.
O DEM é um dos partidos aos quais o governador poderia se filiar, mas como é do feitio do peemedebista, tal decisão, ou qualquer outra, não deve ser anunciada tão cedo.
CENTRO
Na última segunda-feira, após evento na Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Hartung disse à reportagem de A GAZETA que se encontraria com Maia como parte da discussão que tem feito em relação à situação do país.
Vou continuar conversando com todas as nossas lideranças, com o ex-presidente Fernando Henrique, com o senador Tasso Jereissati, com o governador Geraldo Alckmin, com o Joaquim Barbosa, com o Armínio (Fraga)... O importante é montar um bom movimento que simbolize o centro da política brasileira, resumiu.
Um integrante do DEM no Estado, no entanto, não quer saber de conversa com o governador. O deputado estadual Theodorico Ferraço há tempos adotou um estilo oposicionista e diz que jamais vai a qualquer encontro em que esteja pessoalmente o imperador, em referência ao governador. Única deputada federal do DEM pelo Espírito Santo, Norma Ayub, esposa de Theodorico, também não deve comparecer, segundo ele.
O presidente estadual do DEM, Atayde Armani, garante que a vinda de Maia faz parte de uma agenda apenas institucional. Mas não descarta outros temas: Onde tem político tem conversa sobre política.

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