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Polêmica

Cotada para ministra diz que "mulher nasce para ser mãe"

Damares Alves é pastora, advogada e assessora do senador Magno Malta

Publicado em 01 de Dezembro de 2018 às 10:47

Publicado em 

01 dez 2018 às 10:47
Damares Alves é pastora, advogada e assessora do senador Magno Malta
Possível futura ministra dos Direitos Humanos, da Igualdade Racial e das Mulheres , a pastora evangélica e advogada Damares Alves disse, em entrevista concedida em março deste ano, que as mulheres nasceram para serem mães e que o modelo ideal de sociedade as deixaria apenas em casa, sustentadas pelos homens.
As afirmações foram registradas num vídeo registrado pelo portal de notícias Expresso Brasil no dia 8 de março deste ano, durante a comemoração do Dia Internacional da Mulher, e disponibilizado online quatro dias depois. Nesta sexta-feira, o presidente eleito Jair Bolsonaro disse que a assessora do senador Magno Malta (PR-ES) é "forte concorrente" ao comando da pasta , por conta da identificação dela com a pauta dos direitos humanos e da família.
Na conversa com o apresentador Jaufran Siqueira, Damares foi questionada sobre a possibilidade das mulheres conseguirem conciliar a vida pessoal e a vida pública e, em meio à resposta, descreveu de que maneira gostaria de viver enquanto mulher.
"Me preocupo com a ausência da mulher de casa. Hoje, a mulher tem estado muito fora de casa. Costumo brincar como eu gostaria de estar em casa toda a tarde, numa rede, e meu marido ralando muito, muito, muito para me sustentar e me encher de joias e presentes. Esse seria o padrão ideal da sociedade. Mas, não é possível. Temos que ir para o mercado de trabalho", afirmou a possível futura ministra, que se disse ainda preocupada com as crianças cujas mães trabalham fora.
Apesar da projeção de uma sociedade em que apenas os homens trabalhassem, Damares diz durante a entrevista que é possível mulheres conciliarem as rotinas nas empresas e em casa. Ela criticou ainda o movimento feminista por criar o que ela chama de uma "guerra" entre pessoas do sexo feminino e masculino.
"O que a gente tem visto hoje são as próprias feministas dizendo que não é possível. O que a gente tem visto hoje são elas levantando uma guerra",  declarou Damares, que recebeu panfletos na porta do Senado, na data da gravação, com orientações de um grupo de mulheres sobre como agir quando interrompidas por homens em reuniões e palestras (situações que ela considerou "absurdas").

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