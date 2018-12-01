Cotada para ministra diz que "mulher nasce para ser mãe"

Possível futura minis tra dos Direitos Humanos, da Igualdade Racial e das Mulheres , a pastora evangélica e advogada Damares Alves disse, em entrevista concedida em março deste ano, que as mulheres nasceram para serem mães e que o modelo ideal de sociedade as deixaria apenas em casa, sustentadas pelos homens.

As afirmações foram registradas num vídeo registrado pelo portal de notícias Expresso Brasil no dia 8 de março deste ano, durante a comemoração do Dia Internacional da Mulher, e disponibilizado online quatro dias depois. Nesta sexta-feira, o presidente eleito Jair Bolsonaro disse que a assessora do senador Magno Malta (PR-ES) é "forte concorrente" ao comando da pasta , por conta da identificação dela com a pauta dos direitos humanos e da família.

Na conversa com o apresentador Jaufran Siqueira, Damares foi questionada sobre a possibilidade das mulheres conseguirem conciliar a vida pessoal e a vida pública e, em meio à resposta, descreveu de que maneira gostaria de viver enquanto mulher.

"Me preocupo com a ausência da mulher de casa. Hoje, a mulher tem estado muito fora de casa. Costumo brincar como eu gostaria de estar em casa toda a tarde, numa rede, e meu marido ralando muito, muito, muito para me sustentar e me encher de joias e presentes. Esse seria o padrão ideal da sociedade. Mas, não é possível. Temos que ir para o mercado de trabalho", afirmou a possível futura ministra, que se disse ainda preocupada com as crianças cujas mães trabalham fora.

Apesar da projeção de uma sociedade em que apenas os homens trabalhassem, Damares diz durante a entrevista que é possível mulheres conciliarem as rotinas nas empresas e em casa. Ela criticou ainda o movimento feminista por criar o que ela chama de uma "guerra" entre pessoas do sexo feminino e masculino.