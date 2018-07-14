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Branco

Corrupção e crise fazem das mulheres maioria do não voto

Eleitorado feminino entre 35 e 44 anos representa 58% do total que declara voto nulo e em branco, como reação a escândalos políticos e incerteza sobre economia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2018 às 20:58

Publicado em 14 de Julho de 2018 às 20:58

Corrupção e crise fazem das mulheres maioria do não voto Crédito: Justiça Eleitoral | Divulgação
O eleitorado feminino é hoje o responsável pela maioria dos votos brancos e nulos declarados em pesquisas de intenção de voto para presidente da República nas eleições 2018. Segundo recorte feito pelo Ibope a pedido do Estado, seis em cada dez eleitores dispostos a não votar nos pré-candidatos apresentados são mulheres na faixa etária dos 35 aos 44 anos, desiludidas com os recorrentes escândalos de corrupção envolvendo a classe política e preocupadas com o rumo da economia.
A mesma preponderância feminina é observada no grupo dos eleitores indecisos. Em ambos os casos, a participação de mulheres é superior se comparada ao número de votos que detêm no País. O detalhamento da última pesquisa CNI/Ibope para presidente mostra que, enquanto elas representam 52% do eleitorado nacional, são 58% na fatia dos que votam branco ou nulo e 55% entre os que não se decidiram.
A indignação feminina diante da corrupção e as incertezas relacionadas à recuperação da economia brasileira, especialmente a retomada do emprego e o risco da inflação, explicam o fenômeno, segundo pesquisas qualitativas feitas pelo Ibope. Especialistas ouvidos pelo Estado ainda apontam mais dois motivos: o sentimento de que os atuais políticos não representam as mulheres  em 2014, elas preencheram apenas 10% das vagas na Câmara dos Deputados  e a indefinição em torno de quem será ou não candidato em outubro.
A vendedora Denise de Melo, 35 anos, faz parte dessa estatística. Ela diz que vai anular o voto porque não sente empatia por qualquer dos pré-candidatos. A gente pesquisa, pesquisa, mas não encontra ninguém que possa nos representar com dignidade, afirma. Para ela, o que mais influencia na sua vontade de não votar são os casos de corrupção que aparecem a todo momento.
Foi a desconfiança geral no mundo político que também levou a especialista em marketing Ana Paula Paura, de 36 anos, a optar pelo voto em branco. Ninguém me empolga. Não existe um candidato que me mobilize. Tenho desconfiança nos políticos em geral e aquela sensação de que muitos estão envolvidos em corrupção, diz.
NULO
O porcentual de eleitores dispostos a anular o voto é o que mais chama a atenção. No cenário sem a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso pela Operação Lava Jato, o índice de eleitores que declaram voto em branco ou nulo chega a 31%, contando mulheres e homens. Em 2014, de acordo com o Ibope, a taxa nessa mesma época do período eleitoral era de 16%.
Entre os eleitores que se dizem indecisos, ou seja, respondem não saber em quem votar na eleição de outubro, o porcentual se mantém em 8%. Apesar de se considerar também uma desiludida com a política, Iris Cristina dos Santos Liu, de 37 anos, diz querer fugir do voto branco ou nulo. Dona de um salão de beleza em São Paulo, ela afirma que, por enquanto, nenhum pré-candidato conquistou sua confiança. Quero escolher um nome, como sempre fiz. Mas o voto em branco não está descartado, diz.
CRISE
Para a cientista política Vera Chaia, da PUC-SP, o não voto não significa necessariamente desinteresse. A mulher critica, reivindica e participa mais hoje. Há muito mais cobrança, movimentos contra assédio, a favor da equiparação de salários e isso faz com que as mulheres tenham mais poder de decisão. Esse número de votos brancos e nulos é uma crítica ao atual momento da política e aos candidatos que não representam isso, afirma.
O resultado das pesquisas qualitativas do Ibope confirma essa percepção. Segundo o instituto, as mulheres deixam para decidir nos últimos dias da campanha, quase na véspera da eleição, justamente porque são mais críticas, avalia a CEO do Ibope Inteligência, Márcia Cavallari Nunes.
A enfermeira Renata Lima Gonçalves, de 37 anos, se encaixa nesse perfil. Afirma que quanto mais se informa sobre os candidatos, mais fica em dúvida sobre para quem irá o seu voto em outubro, mas rejeita a hipótese de votar em branco ou nulo. Acho que em cima da hora vou fazer a minha escolha.

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