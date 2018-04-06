Corregedora da Polícia Civil deixa o DEM e filia-se ao PRB

Fabiana Maioral Crédito: Fernando Madeira

A corregedora da Polícia Civil no Espírito Santo, delegada Fabiana Maioral, assinou, nesta sexta-feira (06), a ficha de filiação ao Partido Republicano Brasileiro (PRB).

Maioral é mais uma a deixar o Partido Democrata (DEM) em direção à sigla que passou a abrigar grandes aliados do governador Paulo Hartung (PMDB). Entre eles, o futuro chefe da Casa Civil, Roberto Carneiro, e os deputados estaduais Erick Musso e Amaro Neto.

A delegada é grande aliada do ex-prefeito de Vila Velha Rodney Miranda, que também trocou o DEM pelo PRB e tem puxado com ele antigos aliados.

Ela, inclusive, trabalhou na gestão de Rodney como secretária de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito.

De acordo com aliados, Fabiana Maioral ainda não está decidida sobre participar ou não da eleição deste ano. Mas ela poderá concorrer à Assembleia Legislativa.

Como ela não é ordenadora de despesas, não precisa se desincompatibilizar da função de corregedora nesta semana, conforme a lei eleitoral.

Estes últimos dias de janela partidária, que encerra-se neste sábado (07) sido movimentados para a cúpula da Segurança Pública.