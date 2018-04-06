Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fabiana Maioral

Corregedora da Polícia Civil deixa o DEM e filia-se ao PRB

Maioral é mais uma a deixar o Partido Democrata (DEM) em direção à sigla que passou a abrigar grandes aliados do governador Paulo Hartung (PMDB)

Publicado em 06 de Abril de 2018 às 16:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2018 às 16:59
Fabiana Maioral Crédito: Fernando Madeira
A corregedora da Polícia Civil no Espírito Santo, delegada Fabiana Maioral, assinou, nesta sexta-feira (06), a ficha de filiação ao Partido Republicano Brasileiro (PRB).
Maioral é mais uma a deixar o Partido Democrata (DEM) em direção à sigla que passou a abrigar grandes aliados do governador Paulo Hartung (PMDB). Entre eles, o futuro chefe da Casa Civil, Roberto Carneiro, e os deputados estaduais Erick Musso e Amaro Neto.
A delegada é grande aliada do ex-prefeito de Vila Velha Rodney Miranda, que também trocou o DEM pelo PRB e tem puxado com ele antigos aliados.
Ela, inclusive, trabalhou na gestão de Rodney como secretária de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito.
De acordo com aliados, Fabiana Maioral ainda não está decidida sobre participar ou não da eleição deste ano. Mas ela poderá concorrer à Assembleia Legislativa.
Como ela não é ordenadora de despesas, não precisa se desincompatibilizar da função de corregedora nesta semana, conforme a lei eleitoral.
Estes últimos dias de janela partidária, que encerra-se neste sábado (07) sido movimentados para a cúpula da Segurança Pública.
O secretário André Garcia deve anunciar a qualquer momento a sua filiação ao PSDB e a sua desincompatibilização do cargo. O substitutivo dele na pasta deverá ser o comandante-geral da PM, coronel Nylton Rodrigues.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a abrir em Baixo Guandu
Viatura da Polícia Militar
Criminosos invadem obra e causam prejuízo de R$ 50 mil na Praia da Costa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados