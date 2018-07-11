Cooperativa que lançou tríplex de Lula anuncia dissolução

O ex-presidente Lula Crédito: Divulgação | Instituto Lula

Responsável pelo lançamento do Edifício Solaris, no Guarujá, onde fica o tríplex que levou à prisão o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Bancoop, cooperativa habitacional do sindicato dos bancários de São Paulo, iniciou processo de dissolução.

Num documento intitulado "Objetivo Cumprido: a Caminho da Dissolução", a cooperativa informa aos associados que haverá uma reunião no próximo dia 26 de julho, na quadra do sindicato, para que tirem dúvidas antes de votar a dissolução em assembleia geral, marcada para 31 de julho.

Aprovada as contas de 2017 e dissolução, a cooperativa deverá passar a ser administrada por um liquidante, por prazo de seis meses. No balanço de 2017, a cooperativa ressalta que, pela lei, se houver prejuízo ele será rateado pelos cooperados e, se houver lucro, dividido.

De acordo com os dados da Bancoop, quatro empreendimentos seguem incompletos, "com parte das unidades entregues e outra não". São 197 cooperados com situação pendente: 87 ativos, à espera de receber suas unidades, e 110 inativos, que esperam receber de volta os valores pagos por um imóvel.

"Como a proposta é descontinuar os empreendimentos e restituir os cooperados que aguardam o término da construção das seccionais, teremos 197 cooperados a restituir, o que representa 2% das unidades lançadas. O objetivo da Bancoop foi cumprido", diz o documento.

A proposta da diretoria é descontinuar completamente dois empreendimentos - Colina Park e Vila Inglesa - e vender os terrenos. Com o dinheiro, serão pagos os cooperados que não receberam suas unidades. O Colina Park é um dos nove empreendimentos que a Bancoop repassou para que a construtora OAS terminasse as obras. Porém, a assembleia em que os condôminos aprovaram a mudança acabou anulada por irregularidades.

Segundo a Bancoop, o empreendimento previa 145 unidades habitacionais, entre casas e apartamentos, e apenas 40 foram efetivamente entregues. Um prédio foi parcialmente erguido e 37 casas não foram feitas. Um sessão de conciliação foi realizada no Tribunal de Justiça resultou num termo de acordo ainda não finalizado.

O Vila Ingleza previa três torres de apartamentos. Duas foram concluídas, com entrega de 124 unidades, mas a documentação dos imóveis não foi finalizada. Os documentos deverão ser pagos pelos cooperados. A parte do terreno em que seria construído o terceiro edifício foi ocupada pelos moradores e usada como estacionamento. Agora, a Bancoop quer que eles o desocupem para que possa vender a área e fazer caixa para devolver dinheiro a quem não recebeu o imóvel.

Outros dois empreendimentos incompletos estão em negociação. Num deles, o Torres da Mooca, onde um prédio com 84 apartamentos estava inacabado, segundo a Bancoop, os cooperados decidiram indicar duas construtoras para terminar a obra e estão negociando diretamente. O outro é o Vilas da Penha, que incluía 250 casas e 132 delas não foram erguidas. Agora, os cooperados querem assumir o término da obra e estão analisando as contas.