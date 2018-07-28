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Aliança

Convenção do PSD oficializa apoio a Alckmin nas eleições presidenciais

A convenção nacional do PSD referendou hoje (28) apoio ao pré-candidato à Presidência pelo PSDB Geraldo Alckmin

Publicado em 28 de Julho de 2018 às 18:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2018 às 18:55
Crédito: Reprodução
A convenção nacional do PSD referendou hoje (28) apoio ao pré-candidato à Presidência pelo PSDB Geraldo Alckmin. Reunidos na capital paulista na manhã desta sábado, os delegados nacionais do partido aprovaram a aliança com o PSDB, rejeitando a proposta de candidatura própria, que tinha a indicação de Guilherme Afif Domingos para presidente.
O presidente nacional licenciado do PSD, Gilberto Kassab, ressaltou que o apoio do partido ao candidato Geraldo Alckmin é importante, por consolidar uma candidatura de centro e conciliadora. É uma candidatura que procura isolar as propostas radicais, seja as de esquerda ou as propostas conservadoras de direitas. É o rumo que o Brasil precisa, afirmou Kassab.
Na opinião do presidente licenciado do PSD, o país precisa de tranquilidade, e de líderes que tenham condições de somar todas as correntes políticas para que possam ser concluídas as reformas para retomada do crescimento e desenvolvimento do país, além da estabilidade econômica, política e social.
>Ao lado de Roberto Jefferson, Alckmin participa de convenção nacional do PTB
Vamos apresentar nossas propostas de retomada do desenvolvimento, com a expectativa de uma campanha de bom nível para nos consolidarmos como um quadro de renovação na vida pública, ressaltou Kassab.

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