Contexto político pedia liderança de Agesandro, dizem autoridades

Velório do ex-presidente da OAB Agesandro da Costa Pereira Crédito: Vitor Jubini | GZ

A despedida ao ex-presidente da seccional capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) Agesandro da Costa Pereira foi marcada pela visita de diversos integrantes da política estadual. Governador, deputados e secretários de Estado deram o último adeus a Agesandro na tarde desta segunda-feira (28). O advogado presidiu a OAB por cerca de 20 anos. Primeiro, entre 1985 e 1989. Depois, de 1991 a 2006. Agesandro tinha 88 anos.

Natural de Araçuaí em Belo Horizonte, ele ficou marcado como uma das lideranças que combateram a corrupção e o crime organizado no auge da crise institucional que levou a OAB-ES a pedir intervenção federal durante as gestões do governador José Ignácio Ferreira (1999 a 2002) e do presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) José Carlos Gratz (1991-1993/1998-2003). Ambos apareceram relacionados a graves denúncias de corrupção durante os respectivos mandatos.

O pedido de intervenção foi negado pelo ministro da Justiça de Fernando Henrique Cardoso (FHC), Miguel Reale Júnior. Mas uma missão especial foi enviada ao Estado.

"Agesandro foi um dos principais líderes da sociedade civil organizada num dos momentos mais difíceis do Estado, quando o crime organizado dominava as instituições. Ele contribuiu para a virada de página do Estado, como um militante ativo da ética e da legalidade, lembrou o governador Paulo Hartung (MDB).

Em comum nos discursos das autoridades foi o sentimento de que o perfil de liderança de Agesandro fará falta no Brasil. Para o ex-governador Renato Casagrande (PSB), o país passa por um momento difícil, em que o tensionamento entre ideologias diferentes está a cada dia mais acirrado.

A experiência dele era de alguém que unia esses grupos divergentes. Isso faz muita falta nesse momento que o Brasil está passando. Falta um líder que possa ser referência, seria bom que tivéssemos mais Agesandros no meio de nós, opinou o socialista.

Para o vice-governador César Colnago (PSDB), Agesandro é o maior exemplo de defensor da democracia nos tempos em que a política capixaba passou por um de seus piores momentos.

Já seria uma grande perda se nós estivéssemos vivendo uma situação normal no país. Com essa crise institucional, a ausência de mais uma liderança de forte cunho democrático dói ainda mais. Fui presidente da Assembleia, após a saída do Gratz. Eu via em Agesandro um grande profissional, sempre fincado no pilar dos princípios constitucionais, analisou.

O deputado federal Lelo Coimbra (MDB) também compareceu ao velório e contou que Agesandro atuava sem disputar posições políticas.

A disputa dele era por crenças e valores. Não tenho dúvidas que ele fará falta. É o perfil de liderança e luta que o país deseja neste momento, disse o parlamentar.

O deputado estadual Bruno Lamas (PSB) acredita que Agesandro tenha se decepcionado com os últimos anos da política nacional.

O Brasil carece de líderes e Agesandro já não tinha mais tanta força para fazer esse combate à corrupção. Tenho certeza que ele se entristeceu com esse cenário brasileiro de tanto desmando e caos, afirmou.

PAI DE UMA GERAÇÃO DE ADVOGADOS

Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), Sérgio Gama, defendeu o legado do ex-presidente da Ordem e lembrou como o advogado era admirado entre os juristas.

Eu o vejo como alguém que dignificou a Justiça do meu Estado. Foi um baluarte do enfrentamento à corrupção, fonte de consulta de governadores, alguém que tinha uma visão e uma coragem pessoal muito grande, recordou.

Atual presidente da seccional capixaba da OAB, Homero Mafra revela que as frases ditas por Agesandro sempre ecoam em sua cabeça quando precisa tomar decisões difíceis.

"Quando estou em dúvida eu paro e penso, 'o que o Agesandro faria agora?' Ele sempre dizia para todo mundo que advogado não tem que ter coragem pessoal, mas sim coragem cívica. Eu guardo isso comigo, desde quando fui vice dele. É um exemplo para todos nós", apontou.

O advogado e pré-candidato a governo do Estado André Moreira (PSOL) relembrou os anos em que trabalhou ao lado de Agesandro, a quem considera um pai dentro do Direito.

Ele foi um pai para algumas gerações de advogados, que vinham nele uma referência. Era alguém que ressaltava sempre a importância da sociedade civil dentro do Direito e vice-versa. Atuou não só na crise do crime organizado, no início dos anos 2000, como na época das masmorras dos presídios, no combate às violações dos direitos humanos e durante a Operação Naufrágio, contou o advogado.

Promotor do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) durante a época das denúncias contra José Ignácio e Gratz, o promotor Marcelo Zenkner considera que Agesandro deixará uma legião de seguidores no Estado.

Era uma fonte de consulta para todos nós, uma referência para contornar os grandes desafios que o Estado enfrentou em seu momento mais crítico. Nós temos a missão de seguir o exemplo dele, destacou.

A secretária estadual de Comunicação, Andréia Lopes, lembrou da atuação de Agesandro quando ela era repórter e fazia a cobertura jornalística do impasse político e institucional.

Ele sempre foi um líder que era muito firme, mas ao mesmo tempo muito sereno. Foi um momento em que a gente precisava de alguém que falasse tudo aquilo que estava acontecendo no Estado e a gente se via representado na figura dele. Será sempre uma inspiração para os momentos de falta de lideranças, afirmou.

O diretor de jornalismo da Rede Gazeta, Abdo Chequer, destaca o perfil destemido do advogado no período de enfrentamento ao crime organizado e da crise institucional no Estado.

"Agesandro tinha grande compromisso com a ética e com a democracia. Era destemido. Quando nós, da imprensa, entramos na briga contra o crime organizado, ele nos passava segurança", frisou.