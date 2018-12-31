Contas equilibradas marcam terceiro governo Hartung

Governador Paulo Hartung, no balanço de fim de ano de 2018 Crédito: Ricardo Medeiros - GZ

Aos 61 anos e ao final de seu terceiro mandato à frente do Executivo estadual, o governador Paulo Hartung (sem partido) despede-se do Palácio Anchieta carregando consigo o mérito por ter feito do Espírito Santo o único Estado brasileiro a receber nota A no Tesouro Nacional. O emblema das contas organizadas ou equilibradas, conforme ele mesmo vem enfatizando nos últimos tempos, tornou-se uma das principais marcas de sua passagem pelo governo, que agora deixa para o sucessor Renato Casagrande (PSB) R$ 450 milhões livres em caixa.

Somam-se a este valor outros R$ 600 milhões em convênios firmados com municípios e investimentos que foram contratados este ano e ainda R$ 3,86 bilhões em operações de crédito já contratadas ou em processo de contratação com instituições financeiras.

O legado do governador frente aos números ganha evidência diante da complexa conjuntura econômica que dominou o cenário nacional, tornando-se pano de fundo de seu governo ao longo dos últimos quatro anos. Para além da queda do PIB capixaba, que em 2016 teve uma retração de 5,3%, Hartung esteve diante de prejuízos acarretados pela interrupção das atividades da Samarco em novembro de 2015; pela crise hídrica, que desestabilizou a produção agrícola e exigiu investimentos por parte do Estado; e pela queda do preço do barril do petróleo.

Para manter as contas públicas equilibradas, o governo adotou uma política de austeridade, principalmente nos primeiros três anos. A primeira medida oficial de Hartung como governador, no dia 3 de janeiro de 2015, foi baixar um decreto, que entre outras exigências determinava um corte de gastos da ordem de 20% com cargos comissionados e com custeio.

As iniciativas para conter as despesas, no entanto, inviabilizaram promessas feitas em 2014 pelo então candidato ao governo. Ficaram pelo caminho, por exemplo, a ideia de uma nova ligação entre Vitória e Vila Velha, a implantação do Portal do Príncipe e a construção de quatro aeroportos regionais.

Resultados

Em outra ponta, projetos importantes para o desenvolvimento do Estado foram iniciados. Na Educação, a implantação de escolas de ensino médio em tempo integral com a adoção do Programa Escola Viva é um deles, já que a oferta de ensino em tempo integral está prevista no Plano Nacional de Educação (PNE). A proposta inicial era de que 30 escolas desse modelo, fossem implantadas até o final de 2018. Até o momento são 32, e para o ano que vem estão previstas outras 1.740 vagas em mais quatro unidades  com inaugurações já garantidas pelo futuro governo.

O Estado também passou a liderar indicadores relevantes, obtendo a maior nota em português e matemática entre os Estados, segundo o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e a maior nota do Brasil no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) entre as escolas públicas e particulares de ensino médio, embora a nota obtida de 4,4 esteja abaixo da meta estipulada pelo Ministério da Educação, que é de 5,1.

Na Saúde, a novidade foi a implantação da Rede Cuidar  para reduzir o deslocamento de moradores do interior para a Grande Vitória em busca de atendimento com especialistas. Quatro unidades regionais foram construídas em Nova Venécia, Santa Teresa, Guaçuí e Linhares.

No início de 2017, o governo Hartung enfrentou um dos momentos de crise mais agudos em razão da greve dos policiais militares, que elevou o índice de mortes violentas naquele ano. Passado esse período, o Estado registrou entre janeiro e 30 de dezembro deste ano 1.101 homicídios  298 a menos em comparação com o ano anterior. Trata-se do menor índice desde 1996, quando tem início a série histórica da Secretaria de Estado de Segurança. Somente na Serra, o número de homicídios passou de 310 em 2017 para 184 em 2018.

Promessas

CUMPRIU

Concluiu a Rodovia Leste-Oeste, que liga os municípios de Cariacica e Vila Velha

Implantou o projeto Escola Viva, que hoje possui 32 unidades. Mais quatro estão previstas para 2019

Criou quatro centros regionais de especialidades médicas

Ampliou a rede complementar do SUS, com aumento da oferta de serviços. Em 2017, 18,75% dos recursos foram investidos em saúde pública. O limite constitucional é de 12%

Apoiou a conclusão do Aeroporto de Vitória

Reduziu o número de homicídios

Instalou companhias da PM em regiões com alta incidência de crimes. A mais recente base da PM inaugurada foi a do morro da Piedade

NÃO CUMPRIU

Não concluiu obras como o estádio Kleber Andrade e o Cais das Artes

Não implantou o BRT, linha de corredores exclusivos para ônibus

Não construiu quatro aeroportos regionais prometidos, em Colatina, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e São Mateus

Não implantou o Portal do Príncipe, em Vitória

Não ampliou o serviço de atendimento Samu 192 em todo o Estado. Atualmente, a cobertura é de 56% da população

Não melhorou o sistema de gerenciamento e fiscalização do Transcol

Nova gestão assume com desafios

Renato Casagrande (PSB) passou confortavelmente pelo crivo das urnas, garantindo seu retorno ao Palácio Anchieta ainda no primeiro turno. Mas a batalha eleitoral foi apenas o primeiro obstáculo a ser vencido pelo socialista, que junto com a faixa de governador do Estado recebe a tarefa de superar inúmeros desafios, a começar pela necessidade de alavancar novos investimentos e manter as contas públicas equilibradas.

Como herança de Paulo Hartung (sem partido), Casagrande terá em caixa R$ 450 milhões livres, valor anunciado pelo atual governador na semana passada. Contudo, diante da crise econômica que persiste e de incertezas no cenário nacional  a exemplo das reformas tributária e da Previdência que precisam passar pelo crivo do Congresso Nacional  não há espaço para descuidos.

Justamente por isso, o governador eleito  que toma posse amanhã  tem adotado um discurso de cautela. Casagrande enviará para a Assembleia um novo Orçamento para apreciação dos deputados estaduais e publicará, já na terça-feira, decretos para controle e contenção de despesas.

Por outro lado, a população ainda espera respostas do governo do Estado, sobretudo em relação aos investimentos em áreas prioritárias, como Saúde, Educação e Segurança Pública. Em relação à essa última, apesar de o número de homicídios ter registrado o menor índice de sua série histórica em 2018, os últimos dois anos foram marcados por acontecimentos violentos que permanecem vivos na memória dos capixabas, a exemplo da paralisação da Polícia Militar e dos conflitos entre traficantes nos morros de Vitória, como é o caso da Piedade.

A sensação de violência aumenta em função dos registros de crime contra o patrimônio. Em 2017, foram registradas 10.788 ocorrências de furto de veículos, o que representa um aumento de 43% entre 2014 e 2017, de acordo com o Fórum Nacional de Segurança Pública. Dados obtidos com exclusividade pelo jornal A GAZETA, por meio da Lei de Acesso à Informação, mostram que somente no primeiro semestre deste ano foram contabilizados 14.159 casos de roubos e furtos no Estado, o equivalente a um caso a cada 20 minutos.

O Plano de Desenvolvimento do Espírito Santo 2030 estabeleceu a meta de que em 10 anos, a taxa de homicídios no Estado seja de 10 pessoas para cada 100 mil habitantes.

Propostas

A principal proposta de Casagrande para a Segurança é a retomada do Programa Estado Presente, que tem como foco a atuação nas frentes de repressão e de prevenção do crime, oferecendo oportunidades aos jovens moradores de regiões mais violentas. O socialista também garante que dará atenção para a situação dos presídios do Estado (hoje a relação de presos por vaga é de 1,4).

Já na Saúde, a demanda por mais leitos persiste. Enquanto a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda quatro leitos hospitalares para cada grupo de mil habitantes, o Estado, com uma população de mais de 3,97 milhões de pessoas, tem 7.596 leitos, entre públicos e privados, quase a metade do recomendado, que seriam 15,8 mil. Para além disso, o governador terá que lidar com o aumento do número de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), já que entre 2015 e 2018 cerca de 40 mil usuários deixaram os planos privados, e auxiliar os municípios para o fortalecimento da atenção básica.

Na Educação, Casagrande já anunciou que pretende dar continuidade ao Programa Escola Viva, iniciado por seu antecessor. Apesar de cumprir com a proposta de ampliar a oferta de ensino integral aos estudantes de ensino médio, o programa recebe críticas de parcela da sociedade, que solicita mais diálogo com as comunidades para o estabelecimento do modelo de ensino.