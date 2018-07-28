Conselheiro substituto entra na disputa por vaga de José Pimentel

Marco Antônio da Silva, conselheiro substituto do Tribunal de Contas - 27/10/2015 Crédito: Guilherme Ferrari

O conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado Marco Antônio da Silva foi inscrito, nesta sexta-feira (27), para concorrer à vaga de conselheiro aberta após a aposentadoria de José Antônio Pimentel. Já são sete inscritos.

A eleição do novo conselheiro cabe à Assembleia Legislativa. Apenas partidos políticos, a Mesa Diretora da Casa ou deputados estaduais podem indicar candidatos. A inscrição de Marco Antônio foi apresentada pelos deputados Josias da Vitória (PPS) e Rafael Favatto (Patriota).

"Por várias vezes em que estive com ele (Marco Antônio), ele sempre manifestou o interesse. Chegou até a minha mão essa manifestação dele e inscrevi. Julgo que ele tem todas as prerrogativas e capacidades técnicas. Já exerce de forma prática a função e tem conduta ilibada. Também tem a vida social toda perfeita. Então, o nome dele é mais uma alternativa", justificou Da Vitória.

A reportagem acionou o gabinete de Marco Antônio para conhecer as motivações do conselheiro substituto, mas foi orientada a fazer contato novamente na próxima semana. Atualmente, ele ocupa a cadeira que era a de Valci Ferreira, afastado das funções e preso por decisão da Justiça.

Rodrigo Coelho (PDT) e Dary Pagung (PRP) inscreveram eles mesmos. Além de Marco Antônio, os deputadose Dary Pagung (PRP) inscreveram eles mesmos.

AUDITORES

O deputado Sergio Majeski (PSDB) inscreveu três auditores de controle externo do TCES que compõem uma lista tríplice elaborada por meio de votos de 160 auditores. Alexsander Binda Alves, Holdar de Barros Figueira Netto e Odilson Barbosa Souza Jr foram escolhidos em um movimento que pretende por fim às escolhas de políticos para a função de conselheiro.

E o deputado Euclério Sampaio (PSDC) fez a inscrição do também auditor do TCES Jaderval Freire Junior.

A previsão é a de que a eleição ocorra no dia sete de agosto.