Condenado, Lula realiza discurso na Praça de República, em SP

O ex-presidente Lula, que foi condenado a 12 anos e um mês de prisão, pelo TRF4, na tarde desta quarta-feira (24), realiza um discurso na Praça de República, em São Paulo.

O ex-presidente Lula foi condenado a 12 anos e um mês de prisão por unanimidade no TRF-4 na tarde desta quarta-feira (22). Victor Laus e Leandro Paulsen, acompanharam o voto do relator, João Pedro Gebran Neto, e se posicionaram pela manutenção da condenação do ex-presidente e pelo aumento na pena aplicada em primeira instância, que tinha sido de nove anos e seis meses de reclusão. O julgamento durou pouco mais de nove horas.