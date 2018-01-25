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Condenado, Lula realiza discurso na Praça de República, em SP

O ex-presidente Lula foi condenado a 12 anos e um mês de prisão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2018 às 22:46

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 22:46

Lula foi condenado a doze anos e um mês de prisão pelo TRF-4 Crédito: Divulgação | Instituto Lula
O ex-presidente Lula, que foi condenado a 12 anos e um mês de prisão, pelo TRF4, na tarde desta quarta-feira (24), realiza um discurso na Praça de República, em São Paulo.
VEJA AO VIVO
LULA CONDENADO
O ex-presidente Lula foi condenado a 12 anos e um mês de prisão por unanimidade no TRF-4 na tarde desta quarta-feira (22). Victor Laus e Leandro Paulsen, acompanharam o voto do relator, João Pedro Gebran Neto, e se posicionaram pela manutenção da condenação do ex-presidente e pelo aumento na pena aplicada em primeira instância, que tinha sido de nove anos e seis meses de reclusão. O julgamento durou pouco mais de nove horas.

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