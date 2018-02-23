Condenação no TRE-SP coloca em risco pretensão eleitoral de Temer

O presidente Michel Temer Crédito: Marcos Corrêa/PR

Embora o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo tenha incluído o nome do presidente Michel Temer em uma lista de políticos inelegíveis em 2016, a situação dele é controversa. Caso leve adiante uma candidatura à reeleição, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai ter que examinar se concede ou não o registro. Temer foi condenado pelo TRE paulista ao pagamento de multa por doação ilegal ao PMDB. Para dois ex-ministros do TSE, não está claro se o caso se insere na Lei da Ficha Limpa.

Temer foi condenado pela Justiça Eleitoral em primeira instância a pagar multa de R$ 80 mil. O Ministério Público recorreu para aumentar o valor. Alegou que o crime deveria ser considerado mais grave por se tratar de vice-presidente da República. O recurso foi negado em 2016. Para o TRE a multa imposta no mínimo legal é suficiente para repreender a conduta ilícita em atenção aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e isonomia.

Em seguida, o tribunal paulista enviou à Zona Eleitoral de Temer uma certidão para incluir no sistema da Justiça Eleitoral que o então vice-presidente não era mais um candidato ficha-limpa. Esse cadastro, no entanto, não tem eficácia automática. Os tribunais costumam consultá-lo como fonte de informação.

O artigo da Lei da Ficha Limpa no qual o TRE inseriu Temer impede por oito anos a candidatura de pessoas condenadas por doação eleitoral ilegal, desde que o ilícito tenha implicado em abuso do poder político e econômico. O tribunal interpretou que era o caso do presidente, mesmo que o acórdão da própria corte não tenha mencionado verbalmente que houve abuso por parte do presidente. No processo, os advogados de Temer alegaram equívoco, e não má-fé na doação do valor.

NOVA COMPOSIÇÃO DO TSE SERÁ MAIS RIGOROSA

Historicamente, o tribunal não costuma considerar inelegíveis políticos condenados por doações acima do limite quando esse excesso é pequeno. Pela legislação eleitoral, uma pessoa só pode doar para candidatos até 10% dos rendimentos declarados no ano anterior. Temer poderia ter doado R$ 83,9 mil em 2014. O excedente foi de R$ 16 mil  ou seja, 19% a mais  em doações para para ajudar os deputados federais pelo Rio Grande do Sul Alceu Moreira e Darcísio Perondi. Resta saber se o TSE vai considerar essa diferença essencial para a definição do resultado das eleições daquele ano.

 Pela interpretação do TSE, não é qualquer doação irregular que gera inelegibilidade. Tem que ser uma doação que tenha desequilibrado o pleito, que tenha dado a um candidato mais chance em relação a outro  explicou um ex-ministro do TSE.

Outro ex-integrante da corte ouvido pelo GLOBO, no entanto, observa que o TSE terá neste ano outra composição, que pode mudar o entendimento histórico. Advogados eleitorais consideram o perfil dos novos ministros mais rígido do que os anteriores. Dos sete integrantes do TSE, três são também ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Em agosto, quando a corte eleitoral for examinar os pedidos de registros, esses ministros serão Edson Fachin, Rosa Weber e Luís Roberto Barroso. Pelo menos na seara criminal, os três costumam dar decisões duras contra os réus.

 É uma boa discussão, não dá para dizer se ele é ou não inelegível. Num juízo rigoroso, como demonstra ter essa composição do tribunal, ele pode ter dor de cabeça para conseguir o registro  disse o outro ex-ministro.

Advogados eleitorais avaliam que, se quiser, Temer poderá ser candidato.