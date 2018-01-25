Condenação de Lula pelo TRF-4 é destaque na imprensa internacional

Jornal francês "Le Monde" Crédito: Reprodução

A condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção e lavagem de dinheiro em segundo instância na tarde desta quarta-feira (24) repercutiu na imprensa internacional. A decisão dos desembargadores João Pedro Gebran Neto, relator do processo; Leandro Paulsen, revisor; e Victor Luiz dos Santos Laus, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) de manter a condenação em primeira instância, proferida pelo juiz Sergio Moro, e de aumentar a pena para 12 anos e 1 mês em regime fechado se tornou destaque nos sites das publicações.

O jornal americano "The New York Times" é uma das publicações nos Estados Unidos que repercutiu a condenação do ex-presidente Lula. Segundo o jornal, com a decisão do TRF-4 Lula sofreu um "golpe significativo" na corrida presidencial de 2018.

The New York Times Crédito: Reprodução

"A decisão foi uma vitória para os promotores no que pode ser o caso de maiores proporções no confronto entre o Poder Judiciário brasileiro e a elite política. Os promotores têm retratado o Sr. da Silva, que também é acusado em outros seis casos de corrupção, como um elemento fundamental do sistema político endemicamente corrupto do Brasil", escreveu o jornal.

Na visão do "Le Monde", que chama Lula de "pai dos pobres", a decisão do TRF-4 pode "assinar a morte política do ex-chefe de estado e é capaz de mudar a campanha presidencial em 2018 em uma situação sem precedentes".

O espanhol El País afirma que a decisão do TRF-4 de manter a condenação por corrupção de Lula compromete as aspirações do político de esquerda para um novo mandato nas eleições presidenciais de outubro. O jornal destaca a possibilidade do ex-presidente poder recorrer para adiar a execução e ganhar tempo numa tentativa de chegar em eleições em que todas as pesquisas o colocam como o grande favorito.

"El País" repercute condenação de Lula Crédito: Reprodução

A manchete do jornal argentino, "Clarín", afirma que esta segunda instância do tribunal coloca barreiras na estratégia do partido em alcançar dois objetivos: Primeiro, garantir a liberdade do acusado e em segundo lugar, manter sua candidatura a presidência nas eleições de outubro.

O jornal destacou a fala do juiz Leandro Paulsen, durante a audiência desta quarta, que disse que a participação de Lula no desvio do esquema de fundos da Petrobras é "inequívoca".

Jornal Clarin Crédito: Reprodução

O argentino "La Nacion" afirma que a decisão "complica a candidatura presidencial do ex-presidente, que lidera as pesquisas de opinião para as eleições gerais de outubro próximo".

"La Nacion" Crédito: Reprodução

O Washington Post também fez um registro em seu site. No texto, o jornal destaca a convicção da corte brasileira na corrupção do ex-presidente e sobre a condenação e o fim de carreira. "Aos 72 anos conhecidos simplesmente como "Lula", a decisão 3 a 0 coloca obstáculos potencialmente finais de carreira."

Também foram condenados o empreiteiro Léo Pinheiro e o ex-executivo da OAS Agenor Franklin.