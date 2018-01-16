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Eleições

Concorrente não se escolhe, diz Alckmin sobre Lula

Governador de São Paulo afirma que vai deixar que a Justiça se manifeste no caso do julgamento do ex-presidente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2018 às 15:48

Publicado em 16 de Janeiro de 2018 às 15:48

Geraldo Alckmin, governador do Estado de São Paulo Crédito:
O governador Geraldo Alckmin (PSDB) disse, nesta terça-feira, 16, que concorrente não se escolhe e que cabe ao PT definir seus candidatos ao ser questionado se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deveria concorrer às eleições em outubro. O recurso de Lula no caso do triplex, pelo qual foi condenado pelo juiz federal Sérgio Moro a 9 anos e meio de prisão, será julgado na segunda instância dia 24 de janeiro, em Porto Alegre.
Concorrente não se escolhe, vamos deixar que a Justiça se manifeste, disse, depois de pintar uma parede em uma escola da zona norte, durante evento para o anúncio de liberação de verbas para escolas estaduais. A jornalistas, o governador disse ainda que, se Lula for candidato, vai enfrentá-lo e  mostrar para a população que o caminho do populismo, da irresponsabilidade, leva à Venezuela.
Alckmin lembrou de quando disputou as eleições presidenciais com Lula, em 2006, no auge do prestígio. A reeleição é um desnível brutal. Ele com a caneta cheia, o PT com a corda toda, e a diferença nossa no segundo turno foi em 6 pontos e meio, afirmou.
Naquela eleição, Lula foi reeleito com 60,8% dos votos, contra 39,17% de Alckmin. O tucano teve, no segundo turno, cerca de 2,4 milhões de votos a menos que no primeiro - perdeu para o petista, inclusive, na sua cidade natal.

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