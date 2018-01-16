Concorrente não se escolhe, diz Alckmin sobre Lula

Geraldo Alckmin, governador do Estado de São Paulo Crédito:

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) disse, nesta terça-feira, 16, que concorrente não se escolhe e que cabe ao PT definir seus candidatos ao ser questionado se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deveria concorrer às eleições em outubro. O recurso de Lula no caso do triplex, pelo qual foi condenado pelo juiz federal Sérgio Moro a 9 anos e meio de prisão, será julgado na segunda instância dia 24 de janeiro, em Porto Alegre.

Concorrente não se escolhe, vamos deixar que a Justiça se manifeste, disse, depois de pintar uma parede em uma escola da zona norte, durante evento para o anúncio de liberação de verbas para escolas estaduais. A jornalistas, o governador disse ainda que, se Lula for candidato, vai enfrentá-lo e  mostrar para a população que o caminho do populismo, da irresponsabilidade, leva à Venezuela.

Alckmin lembrou de quando disputou as eleições presidenciais com Lula, em 2006, no auge do prestígio. A reeleição é um desnível brutal. Ele com a caneta cheia, o PT com a corda toda, e a diferença nossa no segundo turno foi em 6 pontos e meio, afirmou.