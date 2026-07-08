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De olho nas urnas

Como saber se vou ser mesário nas Eleições 2022?

As convocações dos mesários que vão trabalhar nas Eleições deste ano já começaram. Você sabe se foi chamado?

Publicado em 08 de Julho de 2026 às 19:07

Publicado em 

08 jul 2026 às 19:07
Os mesários convocados pelo TRE-ES são, preferencialmente, eleitores da própria seção, com nível superior, que trabalhem como professores ou funcionários públicos. Mas você sabe se foi convocado e quais são os benefícios?

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