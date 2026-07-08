Como saber se vou ser mesário nas Eleições 2022?

Os mesários convocados pelo TRE-ES são, preferencialmente, eleitores da própria seção, com nível superior, que trabalhem como professores ou funcionários públicos. Mas você sabe se foi convocado e quais são os benefícios?
Publicado em 08 de Julho de 2026 às 19:07
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