Como os pré-candidatos do ES são buscados no Google?

Faltando cinco meses para as eleições, o Gazeta Online consultou como e quando os principais pré-candidatos ao governo do Estado receberam mais buscas no Google. Nos últimos cinco anos, o resultado das eleições de 2014, o comportamento na votação do impeachment de Dilma Rousseff (PT) e a greve da PM alavancaram o interesse por eles.

A verificação é possível graças ao Google Trends, uma ferramenta que permite conhecer a proporção de buscas por temas e eventos em determinados períodos de tempo e regiões. Em outras palavras, revela nada mais do que a curiosidade de internautas sobre determinado assunto, seja por informações negativas ou positivas a respeito do que é pesquisado.

Os gráficos gerados variam em uma escala de 0 a 100. É importante dizer que os números não correspondem à quantidade de buscas no período, como explica o próprio Google. Significa que, dentro do intervalo de tempo analisado, o maior interesse registrado no tema será marcado com 100.

Nos últimos cinco anos, as buscas no Google em todo o planeta pelos pré-candidatos ao Palácio Anchieta nas eleições de 2018, Paulo Hartung (MDB), Renato Casagrande (PSB) e Rose de Freitas (Podemos), variaram da seguinte maneira:

O pré-candidato André Moreira (PSOL) não foi considerado porque ele ainda não foi indexado pelo Google, ainda não é uma "entidade". Ou seja, a busca pelo nome dele não permite que o Google, automaticamente, "entenda" que ele é o buscado. O buscador o confunde com homônimos.

Os gráficos dos três principais nomes mostram crescimento do interesse dos internautas por eles entre 5 e 11 de outubro de 2014. Hartung foi eleito governador em primeiro turno no dia 5, superando o então candidato à reeleição, Renato Casagrande. No mesmo dia, os capixabas elegeram a então deputada Rose de Freitas senadora da República.

O outro pico de buscas por Hartung ocorreu na semana de 5 a 11 de fevereiro de 2017. Foram os primeiros dias da greve da Polícia Militar no Espírito Santo. O governador estava em São Paulo desde o dia 4 de fevereiro, onde passou por um procedimento cirúrgico. Ele voltou a Vitória no dia 7 de fevereiro e reassumiu o cargo no dia 10.

As buscas por Rose de Freitas cresceram na semana entre 8 e 14 de maio de 2016. Ela passou mal no dia 6 de maio daquele ano, durante a sessão da Comissão Especial do Impeachment de Dilma Rousseff, no Senado. Antes de sair, ela deixou o voto por escrito, pela continuidade do processo contra a petista. Foi registrado um princípio de acidente vascular cerebral. Rose teve alta no dia 8.

Dois dias depois, o Senado votou por cassar Delcídio do Amaral. Rose foi uma das seis ausentes. No dia seguinte, ela foi ao plenário e votou pela admissibilidade do impeachment de Dilma. De cadeira de rodas, pediu ao presidente da Casa, Renan Calheiros (MDB), para ler a carta por meio da qual ela se manifestou contra Dilma.

No Espírito Santo, também nos últimos cinco anos, o interesse dos capixabas pelos três no Google foi semelhante:

Nos últimos 90 dias, o mais buscado foi o governador Paulo Hartung, com destaque para os dias 29 e 30 de março. No dia 29, houve a inauguração do aeroporto de Vitória, com a presença do presidente Michel Temer (MDB). Hartung não foi encontrar o aliado porque, no mesmo dia, a Polícia Federal colocou na rua a Operação Skala e prendeu amigos pessoais de Temer. A ausência de Hartung também repercutiu bastante no dia seguinte.

O interesse por Rose no Google cresceu entre os dias 7 e 10 de abril. Nesse período, a senadora anunciou sua saída do MDB e a filiação ao Podemos, para disputar a eleição para o governo do Espírito Santo. Ela era membro do antigo partido desde antes da redemocratização do país.

POLÍTICA

O Google Trends também permite analisar como anda o interesse dos capixabas por assuntos políticos relacionados à "esquerda", à "direita" e ao "centro". A partir de 2012, no Brasil, as buscas ficaram mais acentuadas: