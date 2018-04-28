Comissão do Parlamento do Mercosul quer visitar Lula na prisão

Lula Crédito: Reprodução/Facebook Lula

A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos do Parlamento do Mercosul (Parlasul) anunciou nesta sexta-feira, 27, que pretende visitar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso na cidade de Curitiba há três semanas.

O grupo de parlamentares, formado por representantes do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, solicitou autorização à juíza Carolina Lebbos, da 12.ª Vara Federal em Curitiba, para que o encontro aconteça na próxima semana, entre os dias 8 e 9 de maio.

Esta Comissão tem como competência primária elaborar e publicar anualmente um relatório sobre a situação dos direitos humanos dos Estados parte, levando em conta os princípios das normas do Mercosul, justifica o documento, enviado nesta sexta-feira ao judiciário brasileiro. Com essa finalidade, a Comissão aprovou a realização de uma audiência pública na cidade do Rio de Janeiro e uma visita ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.