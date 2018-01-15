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Notícias falsas

Combate às fake news terá prioridade, diz delegado da PF

Vitor Soares afirma que investigação capixaba virou paradigma para o que o país enfrentará nas eleições de outubro.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2018 às 02:20

Publicado em 15 de Janeiro de 2018 às 02:20

Vitor Moraes Soares, delegado regional de Combate ao Crime Organizado da PF Crédito: Fernando Madeira
Delegado regional de Combate ao Crime Organizado da PF, Vitor Moraes Soares afirma que o inquérito capixaba que resultou no primeiro indiciamento por fake news no Estado virou paradigmático para o país. Diz que o combate às notícias falsas terão prioridade neste ano eleitoral.
Não há nenhuma dúvida sobre o empresário indiciado ter criado a página e espalhado o conteúdo?
De acordo com o trabalho feito pela PF, pelos elementos levantados mediante perícias de informática feitas no site, chegou-se à conclusão, com fortes provas, de que ele foi o responsável por construir e hospedar esse site. Ele não assumiu, em depoimento, mas, para a PF, está devidamente comprovado.
Como esse inquérito está sendo usado como referência pela força-tarefa do TSE contra fake news?
É um caso paradigma. Mediante perícias adequadas, é possível, sim, chegar aos responsáveis por hospedar e divulgar. Avançamos nas perícias. Elas são necessárias. Em outros casos, acredito que não se chegou à identificação dos responsáveis. Esse caso foi paradigma.
Foram quase quatro anos para a conclusão do inquérito.
De 2014 para cá, muito se evoluiu em condições tecnológicas e nas perícias que podem ser feitas pela PF. Não temos dúvidas de que, nas eleições, as investigações terão celeridade muito grande e que serão objeto de prioridade pela PF. O objetivo da PF é que as investigações se encerrem no próprio ano eleitoral.
A pena para esse caso investigado é baixa. Isso não incentiva os interessados em praticar esse crime?
A questão da punição não é algo sobre o qual a PF deva se manifestar. Mas a pena sendo maior ou menor não influencia em nada o trabalho da PF.
O que pode ser dito para aqueles que compartilham fake news ainda que não de maneira mal intencionada?
Na Lei 9504/97, o verbo diz divulgação de pesquisas. Pode ser quem produziu, hospedou ou disseminou. E a pessoa que, sabendo que ela é fraudulenta, faz a divulgação, pode ser responsabilizada pelo crime de divulgação de pesquisa fraudulenta. Tomando conhecimento de qualquer matéria de cunho eleitoral com indício de falsidade, e que pode influir no resultado das eleições, que seja comunicado diretamente à PF.
Como a PF no ES se prepara para combater fake news?
Por terem ganhado grande proporção, por sabermos o efeito danoso delas e por determinação de Brasília, as investigações terão absoluta prioridade.

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